« C’est le meilleur moment pour aller au Camp Nou depuis 25 ans »

14/10/2021 à 17h50 CEST

Fernando Gómez Colomer, ancien joueur de Valence, a assuré que l’irrégularité de Barcelone, que le club Mestalla visite ce dimanche, rend « Au cours des 20 ou 25 dernières années, le meilleur moment pour aller au Camp Nou & rdquor;.

Malgré tout, Fernando dans des déclarations à l’agence Efe a déclaré qu’il n’aime « rien & rdquor; l’« incertitude avec laquelle le Barça affronte le jeu & rdquor; et dit que cela peut être « très dangereux ».

« Il a de très bons joueurs et s’il le fait bien, il peut vous rendre les choses difficiles, mais Valence est devenue une équipe difficile à vaincre. J’espère rivaliser comme vous le faites et obtenir un résultat positif & rdquor;, a-t-il souligné.

Fernando a déclaré que le style de jeu mis en œuvre par José Bordalás est « accord & rdquor; à laquelle il a donné « toujours de très bons résultats & rdquor; au personnel même s’il a admis que le niveau de la même « n’est pas aussi élevé qu’à d’autres moments & rdquor ;.

« Mais avec ce travail défensif, si l’équipe concède peu de buts et est difficile à vaincre, cela correspond beaucoup à ce que veulent les fans. De là, ils enverront les résultats, meilleurs ou pires. Au début, ils étaient très bons, maintenant ils sont pires. Maintenant, il va à Barcelone et méfiez-vous, nous devrons continuer à ajouter car sinon les choses peuvent se compliquer mais pour l’instant, l’équipe est difficile à vaincre et est presque toujours en compétition & rdquor;, a déclaré Fernando à Efe.

Son ancien coéquipier à Valence et également un ancien joueur du Barça Robert Fernández ont prédit un match « très équilibré & rdquor; entre « deux grandes équipes importantes ».

L’ancien secrétaire technique de Barcelone estime que malgré l’irrégularité des résultats de l’équipe catalane « l’idée du jeu & rdquor; que Ronald Koeman a implanté « ok & rdquor; mais il manque de joueurs pour en tirer plus de performances.

« Je pense que lorsqu’il récupérera Dembélé et Ansu Fati, il aura de la vitesse, c’est ce qui lui manque. Il manque de vitesse d’avance et avec eux il gagnera beaucoup & rdquor;, a-t-il prédit.