09/04/2021 à 20:39 CEST

L’entraîneur du Sabadell, Antonio Hidalgo, a été énergique dans l’aperçu du match contre Carthagène et a commenté que “c’est le meilleur moment pour enfin gagner à domicile” en référence à la séquence de quatre mois et demi sans le faire dans le Nova Creu Alta.

Avec neuf matchs à jouer, le Sabadell il est à quatre points de la permanence. noble aristocrate a pris des comptes: «Cela arrive pour gagner des matchs et nous devons gagner 4 ou 5 au minimum. Je comprends que le salut se situera entre 46 et 48 points », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse télématique.

Hidalgo est conscient de “la nécessité de gagner dimanche contre un rival direct” et a montré les clés pour le faire. “Nous devons être fiables pendant 90 minutes, bien défendre et réussir en attaque. Nous avons déjà vu cette semaine que ni le Paris Saint Germain, ni le Bayern Munich ni Manchester City ne peuvent être à pleine capacité pendant tout le match, mais nous devons être pleinement concentrés” Il a dit.

L’entraîneur local fait confiance à son équipe et a parlé de la récupération d’une bonne partie des blessés, puisque seulement Aleix Coch, avec une gêne, s’est entraîné en marge. “Il y a des joueurs qui sont avec moi depuis deux ans et qui ont vécu des moments plus compliqués que ça”, se souvient-il. noble aristocrate.

Sur le Carthagène, noble aristocrate Il a commenté qu ‘”au sommet il a des joueurs différentiels dans cette catégorie”, il a déclaré connaître “bien son entraîneur” et est convaincu que la victoire de la dernière journée lui a redonné confiance.