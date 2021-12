C’est le meilleur superaliment pour perdre du poids que vous pouvez trouver à Mercadona | La vie

C’est le superaliment le plus demandé à Mercadona, et il devrait toujours être présent dans votre alimentation.

Il n’est pas facile du tout de perdre du poids, surtout à certains âges, mais faire de l’exercice régulièrement et avoir une alimentation aussi saine que possible aide notre corps et notre physique à toujours garder leur meilleure apparence.

Si vous n’avez pas encore entendu parler des superaliments, nous vous dirons qu’ils sont idéaux à inclure dans votre alimentation, car ils nous apportent des nutriments sains capables d’augmenter les défenses de notre corps et nous aident également à lutter contre le stress ou l’anxiété.

L’un de ces superaliments est connu sous le nom de lentille rouge qui est une légumineuse similaire à la lentille Pardina, qui est celle que l’on consomme habituellement dans notre pays, mais qui en diffère par une couleur plus rouge, une texture plus fine et qui est aussi plus rassasiante.

Nous recherchons des ingrédients de plus en plus sains qui nous protègent et même guérissent les maladies. Les superaliments répondent à ces exigences. Incluez-les dans votre alimentation !

Ce dernier aspect est extrêmement important, car étant plus rassasiant, il parvient à inciter notre estomac à manger moins de nourriture car nous nous sentirons rassasiés plus tôt.

Et surtout, il n’est pas nécessaire d’aller dans un magasin spécialisé en nutrition, car le Mercadona Il a plusieurs offres qui incluent la lentille rouge.

Par exemple, l’un des plats les plus riches qui sont généralement commercialisés avec un succès considérable à Mercadona sont les fusilli hélicoïdaux à base de lentilles rouges et qui ont une texture très similaire aux pâtes conventionnelles mais offrent une plus grande valeur nutritionnelle et moins de calories.

Il existe de nombreux autres superaliments comme le Bimi, le Quinoa, le Kale, le gingembre ou l’edamame et que l’on peut trouver sans trop de difficultés dans les supermarchés comme Mercadona, idéal pour cette bonne alimentation équilibrée que l’on recherche toujours.