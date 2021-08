‘C’est le merde. Il est horrible, beaucoup de catcheurs vous le diront’

Goldberg est de retour à la WWE et le joueur de 54 ans a un tir pour le titre de la WWE contre Bobby Lashley à SummerSlam.

Alors que la WWE adore ramener l’icône de la WCW dans le giron quelques fois par an et que les foules en direct semblent devenir folles, il y a quelques lutteurs dans l’entreprise qui ne sont pas fans de lui.

Goldberg défiera Lashley à SummerSlam

Bret Hart est de loin le critique le plus virulent de Goldberg. Bien sûr, un coup de pied de Goldberg a mis fin à la carrière de Hart sur le ring. Le Hitman a depuis déclaré que c’était comme travailler avec un gorille.

Rene Dupree, qui faisait autrefois partie des anciens champions de la WWE Tag Team, La Resistance, n’a encore que 37 ans et travaille en dehors de la WWE.

Mais en 2003, lui aussi a eu la chance de travailler avec Goldberg et il n’est pas non plus fan du quadruple champion du monde.

“Oui, il m’a disloqué la clavicule”, a révélé Dupree au podcast de lutte des années 90. «Nous (La Résistance) avons eu une pré-tape dans le dos avec Goldberg et il m’a frappé avec le drapeau français et nous avons dû faire cinq prises. À ce jour, si j’essaie de le fléchir, ça fait toujours mal. Ouais c’est le merde. Il est horrible, beaucoup de lutteurs vous le diront.

Hart s’est prononcé contre Goldberg à plusieurs reprises

Et pourtant, la WWE l’a signé pour un contrat où il travaille deux fois par an jusqu’en 2023, alors pourquoi ?

“Pour moi, ils (WWE) doivent être désespérés”, a déclaré Dupree. « C’est la seule chose que je peux comprendre. Ils ne peuvent pas créer de nouvelles stars ou ils n’ont pas confiance dans les gens qu’ils ont.

Dupree a principalement travaillé au Japon pour All Japan Pro Wrestling, Wrestle-1 et Pro Wrestling NOAH depuis qu’il a quitté la WWE en 2007, mais il aimerait à nouveau lutter plus régulièrement en Amérique du Nord.

Serait-ce avec la WWE ? Pas nécessairement.

René Dupree a eu une course décente à la WWE au début des années 2000

La WWE est la vitrine mondiale, et je n’aurai pas non plus peur car il y a eu beaucoup de moments de “Je peux te virer René” (voix de John Laurinaitis) qui ne m’auraient pas fait peur parce que je sais qu’il y a un monde à l’extérieur et je sais comment pour travailler ce jeu.

« Donc, vous ne pouvez plus me faire peur avec ce taureau *** t. Mais à cause de cela, cela pourrait en fait me retenir parce qu’ils savent qu’ils ne peuvent pas baiser avec moi de cette façon.

«Mais j’adorerais travailler à nouveau devant un public américain et un public mondial, juste pour leur montrer que je ne suis pas le même lutteur que j’étais à l’époque. Je vais beaucoup mieux.