C’est le « Miura ». la première fusée spatiale réutilisable espagnole

13/11/2021 à 12:06 CET

Basé à Elche, PLD Space est la première entreprise espagnole à lancer une fusée réutilisable sur le marché: la fusée suborbitale Miura 1 lancera sa première hélice réutilisable dans l’espace au dernier trimestre 2022. Cela a un grand mérite, car c’est aussi le premier propulseur européen réutilisable. Par conséquent, cela place l’Espagne à l’avant-garde technologique de la science aérospatiale.

Le lanceur a entièrement assemblé à Madrid, bien que le siège de l’entreprise se trouve à Elche. Une fois sa production terminée, il sera mis en pratique à Huelva, où il sera lancé à proximité du mythique parc national de Coto de Doñana. Dans cet endroit, les tirs de missiles des forces armées sont généralement répétés et les personnes extérieures à l’armée ne sont pas autorisées à entrer.

La Miura 1 peut lancer des charges de 100 kilos à 150 kilomètres de haut en seulement douze minutes. De plus, le lanceur revient en parachute et tombe dans la mer, où il peut être récupéré en toute sécurité.

Cependant, c’est la première de nombreuses fusées et n’atteint que des hauteurs suborbitales. Pour l’année 2024, il est prévu de lancer une fusée orbitale beaucoup plus grosse et elle aura la capacité de mettre l’Espagne à la pointe de ce type de satellite. C’est la Miura 5, qui sera capable d’envoyer une technologie légère dans l’espace.