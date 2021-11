C’est le moins cher que vous trouverez un nouveau téléphone Pixel le Cyber ​​Monday

Nous sommes au cœur des ventes de téléphones du Black Friday, et bien que les offres Pixel aient été relativement difficiles à trouver cette année, vous pouvez toujours obtenir les derniers et les meilleurs téléphones Pixel pour aussi peu que 4 $ par mois si vous utilisez AT&T ou Verizon. et avoir un appareil d’échange digne de ce nom

AT&T propose une offre qui donne jusqu’à 800 $ de valeurs d’échange pour votre téléphone actuel ; vous pouvez obtenir la totalité des 800 $ pour un Pixel 3a et plus ou un Samsung Galaxy S8 et plus. Verizon offre jusqu’à 700 $ d’échange pour les membres illimités utilisant un Galaxy S9 et versions ultérieures ou Pixel 4 et versions ultérieures. Cela signifie qu’un Pixel 6 Pro peut coûter moins de 5 $ par mois sur les deux opérateurs (ou potentiellement gratuit selon votre forfait Verizon).

Vous ne voulez pas échanger un téléphone ? Ça va aussi; AT&T propose le Google Pixel 6 à moitié prix, aucun échange requis, ce qui ramène le Pixel 6 à 10,28 $ par mois. Mais, pour un téléphone sorti il ​​y a 29 jours, est-ce vraiment mieux ?

Avec cinq ans de mises à jour de sécurité et au moins trois ans de mises à jour système, le Pixel 6 est actuellement le meilleur téléphone Android du marché. Il offre un mélange stellaire de performances, de prouesses photographiques et de capacité de poche à un prix tout à fait raisonnable. Bien que sensiblement plus grand que le Pixel 5 de l’année dernière, le Pixel 6 est toujours d’une taille beaucoup plus gérable que l’écran incurvé de 6,7 pouces du Pixel 6 Pro, du moins pour mes petites mains.

Cela dit, il est difficile de nier l’attrait de ce capteur téléobjectif sur le Pixel 6 Pro, qui produit facilement les meilleures photos de sa catégorie, que vous soyez à deux ou vingt pieds de votre sujet. Lors de l’évaluation de mon Pixel 6 Pro, j’ai filmé des feux d’artifice à cinq miles de distance au Magic Kingdom alors que je me détendais sur un banc à Epcot. Vous pouvez obtenir cette caméra gratuitement ou presque via votre opérateur dès maintenant, mais agissez vite !

Le Google Pixel 6 Pro a été épuisé pendant la majeure partie du mois de novembre. Même le Pixel 6 ordinaire est toujours en rupture de stock chez Amazon, Best Buy et Target aujourd’hui, ce qui rend chacune de leurs propres offres Pixel 6 sans objet puisque vous ne pouvez pas les acheter. Les transporteurs peuvent également vendre des Pixels, donc si vous en avez voulu un, agissez vite. Mes parents ont appuyé très tôt sur la gâchette d’une paire de Pixel 6 Pro pour s’assurer qu’elle ne se vendrait pas alors qu’ils pourraient obtenir l’échange de 800 $ pour les Pixel 3a XL qu’ils ont obtenus à prix réduit le Black Friday 2019.

Après avoir acheté le modèle de votre choix, dirigez-vous immédiatement vers nos meilleurs étuis Pixel 6 ou Pixel 6 Pro et prenez quelque chose avec une certaine adhérence et un peu de couleur. Le Pixel 6 n’est pas trop glissant à mon avis, mais entre le dos du Gorilla Glass 5 et les côtés incurvés du Pro, le Pro est plus lisse qu’un pain de savon visqueux.

