C’est le moins que vous paierez pour un NAS QNAP le Cyber ​​Monday

Avec le lancement des offres NAS Cyber ​​Monday, vous trouverez des ventes attrayantes sur les nouveaux boîtiers. Donc, si vous cherchez à passer à un nouveau serveur domestique, c’est le moment de franchir le pas. Et sur cette note, le QNAP TS-235 est un choix fabuleux ; il s’agit d’un boîtier NAS à 2 baies pouvant contenir jusqu’à 32 To de stockage, et ce qui le distingue, ce sont les deux ports Ethernet 2,5 gigabits.

La plupart des modèles de NAS de cette catégorie ont une connectivité Gigabit standard, mais si vous voulez une connectivité multi-gig, le TS-253 est le choix évident. Ensuite, il y a aussi le fait que le NAS est alimenté par le puissant Celeron J4125 d’Intel, ce qui en fait un excellent choix pour le streaming Plex 4K. Si vous disposez d’une grande bibliothèque multimédia avec des films et des émissions de télévision 4K et que vous souhaitez les diffuser sur des appareils connectés sur votre réseau domestique – ou depuis l’extérieur – vous voudrez mettre la main sur le TS-253.

Et maintenant, pour l’affaire elle-même : le TS-253D-4G est le modèle livré avec 4 Go de RAM prêt à l’emploi, et il coûte généralement 419 $. Mais pour Cyber ​​Monday, vous pouvez mettre la main sur le NAS pour seulement 335 $, soit 84 $ de réduction sur son prix de vente au détail. Vous devrez utiliser le code BFFRDY36 pour profiter de l’offre.

NAS QNAP TS-253D-4G à 2 baies (économisez 84 $)



Le TS-253D est un choix fantastique si vous voulez un NAS à 2 baies prêt pour l’avenir. Vous disposez de deux ports Ethernet 2,5 Gigabit, d’Intel Celeron J4125 idéal pour le streaming Plex 4K, de 4 Go de RAM prêts à l’emploi et d’une multitude de fonctionnalités logicielles conçues pour faciliter la sauvegarde des données, des photos et des vidéos. En bref, c’est le NAS 2.5GbE idéal pour un usage domestique.

335 $ chez Newegg

Le TS-253D a beaucoup à offrir en tant que serveur multimédia domestique, et le matériel proposé combiné à la connectivité 2,5 GbE signifie qu’il devrait être pertinent pendant plusieurs années à venir. Donc, si vous n’avez pas encore acheté d’enceinte, c’est peut-être l’offre idéale pour vous.

