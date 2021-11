C’est le moins que vous paierez pour un Samsung Galaxy S21 le Cyber ​​Monday

Alors que de nombreux détaillants, y compris Samsung lui-même, vous vendront un Galaxy S21 pour son prix de départ de 799 $, seuls AT&T et Verizon proposent les offres de reprise les plus généreuses pour votre appareil actuel. Si vous utilisez un Galaxy S10 de 128 Go de deux ans, par exemple, AT&T vous offrira un crédit de 800 $, couvrant essentiellement le coût total de l’appareil.

Share