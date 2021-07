C’est le moment de célébrer le génie de Charlie Parker

Réédité en 1957 sous le titre The Genius Of Charlie Parker, Vol.3: Now’s The Time, avec des prises alternatives des huit pistes originales du LP 10 “, l’album original de Verve simplement appelé Charlie Parker, sorti en 1953, est un joyau parmi Parker‘travail de s. Le LP original avait huit pistes, les quatre premières enregistrées à Fulton Recording à New York, le 28 juillet 1953, tandis que les quatre pistes suivantes datent d’une session dans le même studio, sept mois plus tôt.

L’album original de 10 pouces, avec sa superbe pochette d’album David Stone Martin, est aujourd’hui un véritable objet de collection, et la musique à l’intérieur est tout simplement géniale aussi. Bird, avec le pianiste Hank Jones sur les côtés de décembre 1952 et Al Haig sur la session de juillet 1953, plus le batteur Max Roach et les bassistes Teddy Kotick (sur les coupes de décembre 1952) et Percy Heath (sur les côtés de juillet 1953).

Sur le 1957 Le Génie de Charlie Parker, Vol. 3 réédition, il y a des prises alternées et des faux départs de quatre des pistes, donnant un aperçu fascinant de la technique d’enregistrement de Bird. Si vous vous demandez d’où viennent les titres de certains des originaux de Parker, il a écrit « Laird Baird » pour son fils Laird Parker et « Kim » pour sa belle-fille, du même nom.

Parmi les autres coupes bonus de la réédition, citons le magnifique ‘Ballade’ qui a été enregistré à l’origine en octobre 1950 et présente Coleman Hawkins au saxophone ténor, Hank Jones au piano, ainsi qu’une section rythmique avec le bassiste Ray Brown et le grand Buddy Rich à la batterie.

“Cardboard” et “Visa” datent d’une session à la fin de l’hiver 1949 et sont tous les deux brillants avec Bird aux côtés de Kenny Dorham (trompette), Tommy Turk (trombone), Al Haig (piano), Tommy Potter (basse), Max Roach (batterie) et Carlos Vidal (bongos)

