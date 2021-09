C’est le moment de Mac Jones en Nouvelle-Angleterre

C’était toujours une compétition.

Les Patriots ont sorti le quart-arrière Cam Newton mardi, faisant de Mac Jones, le 15e choix du repêchage de cette année, leur partant pour la saison 2021 par défaut. Newton et Jones avaient divisé les représentants tout au long du camp d’entraînement et des matchs de pré-saison, bien que Newton, en tant que titulaire, ait pris le premier représentant de chaque match de pré-saison et ait été appelé “notre quart-arrière” par Bill Belichick le soir du repêchage et “notre quart-arrière partant” à le début du camp d’entraînement.

Cependant, Belichick a remis les pendules à l’heure lors de sa conférence de presse de mercredi en offrant une explication réfléchie et détaillée de comment et quand Jones a remporté le poste et quelles qualités lui étaient nécessaires pour le faire…

… je rigole.

“Je ne vais pas passer en revue toutes les différentes choses avec n’importe quel joueur à ce sujet, alors nous allons simplement laisser les choses telles qu’elles sont et partir de là”, a répondu Belichick lorsqu’on lui a demandé de décomposer la décision du quart-arrière. C’était aussi l’essentiel du reste de ses réponses. Il n’a pas mentionné Jones ou Newton par leur nom.

En l’absence d’informations claires, il est naturel que des théories remplissant les blancs se présentent : le partant commence généralement le troisième match de pré-saison, donc Newton est le partant. Belichick a souvent des recrues en chemise rouge – vous pensez qu’il va commencer une recrue au poste de quart-arrière lors de la semaine 1 ? Le record de repêchage des Patriots n’a pas été aussi bon ces derniers temps, et cela semblera pire si Jones commence avant qu’il ne soit prêt, donc Newton est le choix le plus sûr. Ces arguments peuvent aller dans les deux sens : Jones est un quart-arrière plus traditionnel dans la poche, donc les Patriots préféreraient passer une infraction à travers lui plutôt que Newton. La disponibilité de Newton est plus ténue car beaucoup supposent qu’il n’est pas vacciné en fonction de ses exigences en vertu des protocoles de sécurité de la NFL et de la disponibilité du prix des Patriots avant tout.

Les meilleures informations disponibles, cependant, ramènent à une réponse plus simple. Jones et Newton étaient dans une vraie compétition, et Jones l’a gagnée.

“C’était une situation très compétitive à ce poste”, a déclaré Belichick. «Les deux joueurs ont effectué un nombre assez proche du même nombre de répétitions, et au total, entre les matchs d’entraînement jusqu’au printemps. C’est ce que c’était.

Newton a pris la première place sur le terrain lors des matchs de pré-saison et a généralement obtenu les premiers représentants des entraînements du camp d’entraînement, mais les Patriots ont clairement veillé à ce que Jones obtienne un travail significatif avec les partants. Belichick a gardé la ligne offensive de départ pour Jones lors du premier match préparatoire contre Washington et a mis la recrue dans différentes situations. Lors de ce premier match de pré-saison, Jones a lancé une passe sur les deuxième et 5 au receveur Jakobi Meyers qui a été jugée incomplète même si l’examen vidéo a montré que Meyers avait les mains sous le ballon. Cela aurait été facile à contester, mais Belichick ne l’a pas fait, préférant apparemment placer Jones à la troisième et dernière place pour savoir comment il gérerait cela. Jones a fini par obtenir le premier essai, complétant une passe de 7 verges à Kristian Wilkerson.

Newton a joué deux disques lors du dernier match de pré-saison des Patriots contre les Giants, ce qui laisse supposer qu’il serait le partant de la saison régulière. Cependant, une meilleure explication pourrait être que Newton était là pour même les représentants dans ce match entre lui et Jones après que Jones se soit taillé la part du lion lors des entraînements conjoints la semaine avant le match. Newton a dû rester à l’écart de l’équipe pendant cinq jours cette semaine-là après un malentendu sur les protocoles COVID-19 de la NFL, manquant deux entraînements réguliers et l’un des deux entraînements conjoints avec les Giants. L’absence de Newton a fourni à Jones une opportunité qu’il a saisie. Mercredi dernier, lors d’une journée humide à plus de 90 degrés à Foxborough, Jones a pris chaque représentant avec l’attaque de départ et a bien déplacé le ballon contre la défense de départ des Giants.

La seule chose que Belichick a fait tout son possible pour dire mercredi, c’est que le statut vaccinal de Newton n’était pas un facteur dans sa libération. La NFL et la NFLPA ont toutes deux déclaré que le statut vaccinal n’était pas censé être pris en compte dans les décisions d’emploi, et Belichick a déclaré à deux reprises que ce n’était pas le cas de Newton.

“Nous avons d’autres joueurs dans l’équipe qui ne sont pas vaccinés, comme, je dirais, probablement toutes les autres équipes de la ligue”, a déclaré Belichick. « Il y a eu un certain nombre, un nombre assez élevé, je dirais, de joueurs qui ont eu le virus qui ont été vaccinés, donc [the] impliquant que la vaccination résout tous les problèmes, je dirais que cela n’a pas été prouvé sur la base de ce qui s’est passé au camp d’entraînement cette année.

Un joueur vacciné, cependant, aurait pu rejoindre l’équipe beaucoup plus tôt en vertu de la politique COVID de la ligue. La semaine dernière, la NFL a annoncé que 68 joueurs et membres du personnel sur 7 190 avaient été testés positifs pour COVID-19 au cours d’une période de trois semaines du 1er au 21 août. La ligue a constaté que le taux de tests positifs pour ceux qui n’étaient pas vaccinés était de sept fois. plus élevé que le taux de tests positifs pour ceux qui l’étaient. Newton n’a pas révélé s’il était vacciné, mais comme les joueurs vaccinés ne sont pas soumis à des tests quotidiens ou à des restrictions de voyage, son absence indiquait qu’il n’avait pas été vacciné contre COVID-19.

Newton a eu un bon camp d’entraînement et une bonne pré-saison. Dans l’ensemble, il a terminé 14 sur 21 pour 162 verges, un touché et une interception en trois matchs préparatoires. Il était à son meilleur lors du deuxième match préparatoire, contre les Eagles, terminant 8 sur 9 pour 103 verges et un touché. Newton a également joué la première série de ces matchs, donc ses représentants se sont heurtés à plus de défenses de calibre de départ que celles de Jones ou du remplaçant Brian Hoyer. Il a reçu des critiques positives des entraîneurs, dont Belichick, qui l’a qualifié de “beaucoup plus à l’aise” en attaque par rapport à la saison dernière.

En fin de compte, Jones était tout simplement meilleur. Lorsque les Patriots l’ont défié, comme ils l’ont fait lors du match contre Washington ou lors de la séance d’entraînement conjointe avec les Giants, les résultats ont été bons. “Mac a remporté le poste”, a déclaré un joueur des Patriots à Mike Giardi de NFL Network par SMS mardi. Le coordinateur offensif Josh McDaniels a déclaré que les revirements nuls de Jones en pré-saison l’avaient impressionné, tout comme son éthique de travail et sa capacité à diriger l’attaque efficacement.

« Il a été bien préparé chaque jour pour venir faire les choses que nous demandons à nos gars de faire », a déclaré McDaniels mercredi. « Il a appris à faire fonctionner assez bien ce que nous lui avons demandé jusqu’à présent. Il s’est amélioré et il continue de progresser. Il s’occupe généralement du football et il a donné aux 10 autres gars sur le terrain l’opportunité de faire leur travail efficacement et de produire des jeux positifs.

Ce qui ne semblait pas être un problème, c’était l’inexpérience de Jones. Il sera le premier quart-arrière recrue des Patriots à entamer un match d’ouverture depuis Drew Bledsoe en 1993, mais McDaniels a déclaré que les Patriots commencent rarement une saison à partir d’un livre de jeu complet.

« De manière générale, lorsque vous commencez la saison, personne ne commence avec un seau plein », a déclaré McDaniels. “Je n’aurais jamais pensé que nous devions faire cela, quelle que soit l’équipe ou qui nous avions prévu ou à quel point ils étaient expérimentés.”

Il est difficile d’imaginer que Jones puisse commencer une saison complète sans mettre en évidence des douleurs de croissance. Même Tom Brady, à son cinquième départ pour l’équipe en 2001, a disputé un match de quatre interceptions contre les Broncos. Le revers de la jeunesse et de l’inexpérience de Jones, cependant, signifie qu’il a de la place pour grandir – McDaniels et Belichick espèrent tous deux qu’il sera un quart-arrière différent en janvier qu’il ne l’est maintenant, même si le joueur qu’il est maintenant mérite le poste de départ. Jones, espèrent-ils, est l’avenir de l’équipe et un joueur qui permettra à Belichick d’afficher des saisons gagnantes sans Brady.

Pourtant, tout cela semble être des préoccupations secondaires par rapport à ce qui s’est passé sur le terrain d’entraînement et en pré-saison.

“Eh bien, je veux dire, je ne les classe pas”, a déclaré Belichick, lorsqu’on lui a demandé si le choix d’un quart-arrière était une décision difficile.

Ils ont organisé un concours et Jones a gagné. Même si c’était proche, ça n’a peut-être jamais été plus difficile que ça.