C’est le moment de profiter de l’été avec ce barbecue électrique à moins de 30 euros | Vie

Envie de passer la journée à l’extérieur ? Ce barbecue préparera de la nourriture pour tout le monde à un prix très abordable.

L’une des pratiques les plus désirées pendant l’été est préparer de la nourriture à l’extérieur. Grillades, hamburgers, sardines, légumes rôtis… Tout ce que vous aimez avec ce barbecue à disposition.

La Le barbecue électrique BBQUEEN bénéficie d’une réduction de 25% et il reste à seulement 29,95 euros, avec la livraison depuis l’Espagne.

Un gril qui est bien plus qu’il n’y paraît, car en plus de cuisiner il a plateaux et étagères extensibles déposer les aliments déjà cuits. Et il est très facile et confortable à laver.

Barbecue électrique à trois puissances pour seulement 29,99 euros

La Le barbecue électrique BBQUEEN a une puissance de 2000W, avec trois niveaux de chaleur et jusqu’à 220 degrés fait, pour cuire tout type de viande, peu importe son épaisseur.

Le plateau grill est amovible, pour pouvoir l’emmener directement à table et le garder au chaud plus longtemps.

Il dispose également de deux plateaux latéraux et d’un plateau inférieur pour déposer les aliments déjà cuits. De cette façon, les convives peuvent se servir à leur guise.

Il a une grille de pare-brise supérieure, et puisque le plateau de grill est amovible et dispose d’un bac d’égouttage, il est très facile et confortable à nettoyer.

Et étant électrique, il n’émet pas de fumées, donc vous pouvez l’utiliser même à l’intérieur. Il a une protection IPX4 contre l’eau et la poussière.

Une façon différente de cuisiner qui vous permettra de préparer des plats très savoureux que tout le monde aime.

