S’il n’y a qu’une chose que les fans de Marvel auraient dû apprendre après WandaVision, c’est qu’ils doivent tempérer leurs attentes. Les émissions de télévision Disney + ne sont pas censées être aussi importantes que les films pour faire avancer le scénario principal du MCU. Kevin Feige a récemment déclaré que regarder les émissions n’était pas obligatoire pour comprendre les films, mais ses commentaires ne sont apparus qu’après la finale de WandaVision. La façon dont l’émission télévisée est conçue invite les fans à spéculer sur tout, des principaux méchants, des camées et du multivers. La plupart des théories de fans qui tentaient de prédire l’intrigue ont échoué, et c’est parce que la plupart d’entre elles étaient beaucoup trop ambitieuses.

Les fans de Marvel ne devraient pas faire la même erreur deux fois. Au lieu de cela, profitez simplement du faucon et du soldat de l’hiver pour ce qu’il est – et jusqu’à présent, l’émission de télévision est incroyablement divertissante. Les épisodes ressemblent à des films Marvel plus courts et les showrunners ont déjà livré quelques moments incroyables en ce qui concerne à la fois l’action et le développement du personnage. Il n’y a pas que Sam (Anthony Mackie) et Bucky (Sebastian Stan) qui ont plus de temps pour briller. L’épisode 3 fait plus pour Zemo (Daniel Brühl) que Civil War ne l’a jamais fait, et il nous reste encore trois épisodes à faire.

Bien que vous deviez certainement tempérer vos attentes, il y a encore quelque chose de grand à espérer. La révélation la plus excitante de Falcon and the Winter Soldier arrive dans l’épisode 5, et nous n’avons toujours aucune idée de ce que c’est. Attention, certains spoilers pourraient suivre ci-dessous.

Nous avons appris il y a quelques jours grâce à quelques entretiens avec le showrunner Falcon et l’écrivain en chef Malcolm Spellman qu’il y a un mystérieux nouveau «personnage de l’épisode cinq» qu’il aimerait voir associé à quelqu’un comme Thor (Chris Hemsworth) dans les futures aventures du MCU. Voici ce qu’il a dit à l’époque:

Il y a des personnages de notre série avec lesquels j’aimerais voir un partenariat comme – c’est un personnage très, très ancré – en partenariat avec l’un des grands mondialistes comme Thor ou quelqu’un comme ça … La personnalité est si forte, c’est l’épisode cinq personnage. J’adorerais voir ce personnage avec Thor.

Spellman a également souligné que l’épisode 5 est celui qu’il est le plus excité à voir pour tout le monde. «Haut la main, cinq, ça devient juste réel. Et cinq, tu vas pleurer. Spellman n’a pas indiqué que le personnage mystérieux serait au cœur de scènes émotionnelles, car ces remarques provenaient d’entretiens séparés. Mais quelque chose se passe dans l’épisode 5 qui aura un impact significatif sur les fans.

Un Redditor s’est lancé dans une quête à la recherche d’autres teasers et rumeurs de Falcon qui pourraient confirmer l’importance de l’épisode 5. Ce faisant, il ou elle a déterré plusieurs indices qui pourraient sur ce qui va suivre – voici ce qu’il ou elle a trouvé:

Il y aura un moment dans FATWS qui me fera souhaiter de regarder dans une salle de cinéma avec des fans non gâtés afin que je puisse entendre leurs réactions dans leur esprit. Ce spectacle est plus grand que vous ne le pensez

#falconandthewintersoldier filmé ici [Old Dekalb Courthouse location] pour les deux derniers jours. Lorsque vous regardez le spectacle et que votre mâchoire touche le sol… c’est à cet endroit que cela s’est passé. J’ai hâte que vous voyiez qui est dans la scène. N’oubliez pas d’envoyer un message lorsque votre esprit explose.

10 septembre 2020 – Atlanta Tournage sur une photo Instagram d’une personne au visage flou:

Super personne que vous ne connaissez pas. Profitez de votre anévrisme!

Ces fuites n’ont pas révélé de chronologie réelle pour cette grande révélation, car elles ne font en aucun cas référence à l’épisode 5. Mais les remarques de Spellman ont tout changé, les transformant en preuves circonstancielles que quelque chose de choquant est en effet dû pour cet épisode particulier. Après les interviews de Spellman ci-dessus, Murphy a averti que le troisième camée surprise de l’épisode n’était pas la révélation «hallucinante». Il a dit qu’il pensait que le grand moment qu’il avait taquiné en décembre 2019 aurait pu être gâché, mais cela ne s’est pas encore produit.

Par ailleurs, Atalanta Filming insiste toujours sur le fait qu ‘«elle est toujours dedans pour autant que je sache», se référant à la révélation à couper le souffle au palais de justice Old Dekalb.

Les émissions de télévision Marvel peuvent ne pas présenter d’éléments d’intrigue qui modifient considérablement le cours du MCU, mais elles vont tout de même donner aux fans des moments satisfaisants. Si vous supprimez les spoilers, les teasers de la distribution et de l’équipe, et les théories des fans, WandaVision a connu plusieurs développements passionnants. Quicksilver, White Vision, l’identité d’Agnès, l’arrivée de la vraie Scarlet Witch, l’introduction de Monica Rambeau en tant que super-héros, Wiccan et Speed, Jimmy Woo et Darcy, et les teasers post-crédits ne sont que quelques-uns des grands moments forts de la Afficher.

Le Faucon et le Soldat de l’Hiver devraient offrir de nombreux développements intéressants. Mais le plus important est de ne pas laisser votre imagination ruiner le spectacle. Cela dit, l’épisode 5 ne peut pas arriver assez tôt.

