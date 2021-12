C’est le moment idéal pour apprendre à jouer de cette vieille guitare avec Fret Zealot, maintenant 20 $ de rabais

Cet article est sponsorisé par Fret Zealot

N’importe qui peut se réserver du temps pour apprendre à jouer de la guitare, mais peu peuvent dire qu’ils ont appris à jouer leurs chansons préférées par leurs artistes préférés. Fret Zealot est une solution d’apprentissage de la guitare robuste qui vous aidera à comprendre la guitare d’une nouvelle manière, ainsi qu’à maîtriser vos chansons préférées directement des personnes qui les ont écrites.

Selon le PDG de Fender, Andy Mooney, 90 % des nouveaux guitaristes ont démissionné quelques mois seulement après l’avoir repris. Aujourd’hui, on estime à 5 millions le nombre de guitares inutilisées dans les placards aux États-Unis.

Fret Zealot est en train de changer cela. Jusqu’à présent, les clients Fret Zealot ont été 3 fois plus susceptibles de s’en tenir à la guitare sur le long terme. Comment, vous demandez-vous peut-être ? Simple : Fret Zealot est plus qu’un outil de cours de guitare – c’est un système d’apprentissage robuste qui aide les joueurs en plein essor à comprendre leurs instruments d’une nouvelle manière.

Qu’est-ce que Fret Zealot?

La plate-forme Fret Zealot commence par le produit physique – une bande LED qui se fixe au manche de votre guitare existante via un ruban 3M intégré. Vous n’avez pas besoin d’acheter une nouvelle guitare ou de modifier votre guitare actuelle pour la faire fonctionner. Suivez simplement les instructions pour l’installer, et vous êtes prêt à partir.

Ensuite, c’est ce que vous pouvez faire avec. En utilisant le système d’éclairage LED de Fret Zealot, il peut vous montrer comment former des accords, jouer des gammes et même apprendre vos chansons préférées. Il existe également un mode d’effets qui utilise les LED pour créer un spectacle de lumière impressionnant lors de votre prochain concert en direct.

Ces caractéristiques à elles seules suffisent à aider un guitariste de tout niveau de maîtrise à affiner ses compétences, mais Fret Zealot va encore plus loin dans l’apprentissage. La plate-forme propose des milliers de leçons vidéo pratiques et de cours dirigés par des instructeurs de classe mondiale, tous synchronisés avec les lumières LED de votre manche pour vous permettre de suivre.

Les chaînes d’artistes rejoignent également bientôt la plate-forme Fret Zealot, qui permettent aux artistes de petite et moyenne taille de se connecter et d’interagir avec des joueurs qui essaient d’apprendre leurs chansons, ce qu’aucun autre système d’apprentissage de la guitare n’a fait auparavant.

Économisez 20 $ sur la boutique Fret Zealot aujourd’hui

Que vous ayez une vieille guitare dans votre placard ou que vous soyez prêt à prendre la guitare pour la première fois, Fret Zealot est là pour vous. Pour une durée limitée, les lecteurs d’Android Police peuvent obtenir 20 $ de réduction sur un système d’éclairage LED Fret Zealot ou un pack combo de guitare sur le site de Fret Zealot en utilisant le code promo ANDROID à la caisse. Pour en savoir plus sur la solide plate-forme d’apprentissage de la guitare de Fret Zealot, consultez leur site Web ici.

