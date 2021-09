C’est le moment : le MacBook Pro avec puce Apple M1 a 270 euros de réduction chez Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Apple a révolutionné le monde des ordinateurs portables avec ses nouveaux processeurs M1 à architecture ARM, plus rapides et à moindre consommation. Voulez-vous le vérifier par vous-même?

L’ordinateur portable le plus puissant d’Apple, le MacBook Pro avec puce M1 lancé il y a quelques mois, il bénéficie d’une puissance égale ou supérieure à un Intel Core i7, mais grâce au nouveau processeur M1, basé sur l’architecture ARM, la consommation est moindre, et l’autonomie augmente à 20 heures, quelque chose de jamais vu est un ordinateur portable professionnel.

Vous pouvez prendre le MacBook Pro avec puce M1 avec 8 Go de RAM et 256 Go SSD avec une remise de 270 euros. Son prix chute à 1 179 euros, vendu et expédié gratuitement par Amazon.

Le nouveau processeur M1 intègre un processeur à 8 cœurs, un GPU à 8 cœurs et une puce neuronale (intelligence artificielle) à 16 cœurs. Selon Apple, il est presque 3 fois plus puissant et 5 fois plus puissant graphiquement que la génération précédente.

Ce nouvel ordinateur portable Apple est déjà équipé de son propre processeur ARM, qui offre plus de vitesse, une consommation de batterie inférieure et un prix plus abordable que le modèle précédent.

Cela a aussi un écran Retina de 13 pouces avec 500 nits de luminosité ce qui le rend idéal à transporter et à emporter partout. Il ne mesure que 34,06 x 24,78 x 7,35 cm et pèse 2,86 kilogrammes.

Ce modèle en vente a 8 Go de RAM et un SSD ultra-rapide de 256 Go espace de rangement.

Grâce à son architecture ARM, il se réveille instantanément, et consomme peu de batterie au repos. Il est destiné à être utilisé comme un mobile, il n’est pas nécessaire de l’éteindre.

Il a une caméra FaceTime HD améliorée pour les appels vidéo, avec un traitement naturel des visages, éliminant l’éblouissement et corrigeant l’éclairage.

Le Magic Keyboard a amélioré le mécanisme en ciseaux des touches et a Touch Bar avec lecteur d’empreintes digitales Touch ID, pour déverrouiller l’ordinateur portable ou payer avec votre empreinte digitale, sans mot de passe.

Dans la section connexion, il a le plus rapide du marché, comme le WiFi 6, Thunderbolt / USB 4 et la charge rapide.

