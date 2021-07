C’est le moment : pourquoi cette offre iPhone 12 est la bonne affaire que vous recherchiez | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous attendiez le bon moment pour acheter l’iPhone 12, vous pouvez maintenant le faire en économisant pratiquement 200 euros, et pas n’importe quelle édition, mais les 256 Go de stockage.

L’iPhone 12 est un mobile de premier ordre pour de nombreuses raisons, mais son prix est élevé, ou plutôt il l’était. Petit à petit, il a accumulé des remises assez importantes, jusqu’à présent, date à laquelle Amazon le vend déjà à un prix avantageux si on le compare à ce qu’il coûtait il y a quelques mois.

Il est sûrement temps de franchir le pas et de profiter du fait que l’iPhone 12 est moins cher que jamais pour l’acheter, et c’est aussi que la version qu’Amazon vend pour seulement 895 euros est la 256 Go, une édition qui ne vous posera aucun problème en termes d’espace.

Nous avons pu l’analyser, avec d’excellents résultats. Nous vous disons pourquoi maintenant est peut-être le meilleur moment pour le joindre.

Le nouvel iPhone 12 Pro dispose de 2 appareils photo de 12 mégapixels, d’un écran Ceramic Shield Super Retina XDR de 6,1 pouces, d’une connexion 5G et du nouveau processeur A14 Bionic.

La version 256 Go est moins chère que la seule version 64 Go lorsque ce mobile a été officiellement mis en vente

Le prix officiel de lancement de l’iPhone 12 était de 905 € pour la version de base, 64 Go. Cela signifie que le 256 Go est déjà moins cher.

L’offre provient d’Amazon, un magasin de confiance qui offre également la possibilité de contracter directement Apple Care +

Amazon est un magasin qui offre une livraison gratuite et rapide ainsi qu’un excellent service après-vente. Vous pouvez également souscrire une assurance Apple Care + pour les produits Apple pendant le processus d’achat.

La capacité de stockage étendue prolonge la durée de vie de ce téléphone beaucoup plus longtemps

Les applications et le système iOS prennent de plus en plus de place, de sorte que les versions 64 Go deviendront obsolètes plus rapidement que toutes celles avec plus de capacité.

Écran OLED et WiFi 6, deux nouveautés majeures qui le séparent définitivement de l’iPhone 11

Cet iPhone intègre de nouvelles fonctionnalités qui, jusqu’à l’année dernière, étaient exclusives aux modèles Pro et Pro Max, tout en maintenant un prix plus abordable.

La 5G vous offre une connectivité mobile de classe mondiale pour au moins la prochaine décennie

Petit à petit, la couverture 5G se déploie, donc avoir un mobile avec cette fonctionnalité est une bonne idée à moyen et long terme.

La valeur de l’iPhone 12 restera stable pendant des années, en particulier les versions d’une capacité de 128 Go et plus

Vous vendrez sûrement votre iPhone lorsque vous voudrez l’échanger contre un autre, c’est donc une bonne idée de parier sur celui qui a au moins 128 Go de capacité, sinon plus, car son prix sera plus élevé lorsqu’il s’agira de le vendre.

