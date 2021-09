C’est le montant d’argent que vous gagnez dans les réseaux

Addison Rae : C’est le montant d’argent que vous gagnez sur le réseautage | Instagram

La vérité est que beaucoup de gens se demandent à quel point le influenceur Addison Rae sur TikTok, Instagram et YouTube, et c’est qu’elle devient beaucoup plus célèbre et est également liée à des personnes beaucoup plus importantes.

C’est pourquoi cette fois, nous vous ferons savoir à quel point la fortune d’Addison Rae, l’un des influenceurs les plus prospères de TIC Tac.

Comme vous pouvez le voir, Addison Rae est l’une des influenceuses les plus prospères de Tik Tok, où en seulement un an, elle a gagné plus de 5 millions de dollars avec ses publications, étant l’une des célébrités des médias sociaux qui a obtenu le succès le plus rapide.

La jeune fille de 20 ans a fait fureur sur divers réseaux sociaux, puisqu’elle a actuellement des accords et des comptes sur d’autres plateformes qui génèrent également des milliers de dollars de gains et dont nous reparlerons plus tard.

Cette fois on vous en dit un peu plus sur la fortune d’Addison Rae, ainsi que sur les intentions du tiktoker d’étendre son empire, puisque récemment elle s’est même aventurée en tant qu’actrice au sein de la plateforme Netflix.

C’est ainsi qu’on pourrait dire que la fortune de la célèbre influenceuse pourrait avoisiner les 5 millions de dollars selon le magazine Forbes, et ce uniquement avec ses gains 2020 sur Tik Tok, elle pourrait donc avoir bien plus d’argent qu’on ne le sait.

Il est à noter que la célèbre tiktoker a également des actions sur Instagram, YouTube et d’autres plateformes qui génèrent des milliers de dollars de revenus, ce qui l’a aidée à amasser une si grosse fortune en seulement un an.

Addison Rae est née le 6 octobre 2000, elle a donc actuellement 20 ans et dans un peu plus d’un mois, elle aura 21 ans. On s’attend donc déjà à ce que ce soit un événement extrêmement important, puisque l’influenceur deviendra majeur. selon la loi des États-Unis.

À son jeune âge, la célèbre tiktoker est non seulement devenue l’une des plus grandes figures des médias sociaux, mais son influence est si impressionnante qu’elle a réussi à se lancer dans le jeu d’acteur, puisqu’elle a récemment fait ses débuts dans le film “Il est tout ça”.

D’après ce qu’indique la plateforme Forbes, Addison Rae gagne environ 70 000 dollars par publication sur Instagram, tandis que sur YouTube elle gagne entre 5 000 et 80 600 dollars par mois selon le type de publication qu’elle fait.