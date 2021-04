C’est le Moto G20, le mobile le plus économique avec 90Hz et grosse batterie de la firme

26/04/2021 à 16:22 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Tous ne sont pas des appareils de gamme premium et des prix stratosphériques, mais grâce à la compétitivité du marché et à la variété, nous pouvons trouver des terminaux pour tous les goûts et toutes les poches. Motorola propose depuis longtemps des appareils à des prix assez bas, se spécialisant dans le milieu de gamme et l’entrée de gamme du secteur. Maintenant, il a présenté un autre appareil de la même ligne. Nous parlons de Moto G20, qui se prépare pour son lancement imminent.

Avec un panneau LCD IPS de 6,5 pouces et une fréquence Affichage 90Hz, l’appareil a la puce Unisoc T700, un octacore à 1,8 GHz avec le Mali G52 comme GPU. De plus, le Moto G20 intègre un système de quatre caméras arrière, avec un Capteur principal 48MP, un ultra-large 8MP, une macro 2MP et une profondeur d’un autre 2MP. Il dispose également d’une caméra frontale de 13MP, d’un capteur d’empreintes digitales arrière et d’un Batterie de 5000 mAh.

Le Moto G20 arrive dans des versions allant jusqu’à 128 Go de stockage interne et 4 Go de RAM. En deux couleurs (rose et bleu), l’appareil devrait débarquer dans les magasins cette semaine au prix de 149 €, devenant actuellement l’appareil le plus économique de l’entreprise.