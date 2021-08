C’est le moyen le plus simple de découvrir et d’installer des applications sur votre montre Wear OS

Il y a quelques mois, Google a déclaré qu’il travaillait à améliorer la façon dont vous découvrez et installez des applications sur les montres Wear OS, en vous permettant de parcourir le Play Store de la montre à partir du plus grand écran de votre smartphone. À l’époque, nous pensions que cela ne serait déployé qu’une fois la toute nouvelle refonte de Wear OS sortie, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Deux des membres de notre équipe voient déjà ces changements dans le Play Store sur leurs téléphones, et nous pouvons le dire avec certitude : c’est le moyen le plus simple de trouver et d’envoyer des applications sur votre montre.

Il existe trois façons distinctes de trouver des applications pour votre montre, du moins pour ceux qui disposent déjà de la fonctionnalité dans le Play Store – elle est actuellement en cours de déploiement via un commutateur côté serveur. La première passe par une nouvelle section pour les applications compatibles avec les montres sous Applications > Catégories > Wear OS. Cela ouvre une page spéciale où vous pouvez trouver des applications organisées et des cadrans de montre pour votre portable. La navigation ici est une question de découverte, vous pouvez donc trouver les applications les plus populaires et regarder les styles de visage téléchargés par d’autres utilisateurs.

Mais si vous recherchez un type d’application plus spécifique, vous pouvez simplement commencer à rechercher un mot-clé, puis utiliser les nouveaux filtres “montre” ou “visages de montre” en haut pour affiner les résultats et afficher uniquement les options compatibles avec Wear OS.

Enfin, si/quand vous êtes sûr de l’application que vous souhaitez installer, ouvrez simplement sa liste dans le Play Store et vous verrez deux cases à cocher sous le bouton Installer. L’un est pour votre téléphone, l’autre pour votre montre. De cette façon, vous pouvez choisir d’installer l’application sur les deux ou sur l’un ou l’autre.

C’est vraiment aussi simple que cela, et c’est une bien meilleure expérience que de loucher et de faire défiler des listes interminables, des captures d’écran et des critiques sur votre petit écran de montre. Il est également plus pratique et plus facilement accessible que le site Web du Play Store, où vous pouviez déjà le faire, mais vous deviez être devant un bureau pour l’utiliser.