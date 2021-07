C’est le musée le plus visité au monde, et ce n’est aucun de ceux que vous pensez | Vie

C’est l’un des meilleurs musées dédiés à un seul groupe ou artiste au monde, et que vous n’avez sûrement pas visité.

L’une des meilleures choses que vous puissiez faire dans votre propre ville ou lorsque vous visitez d’autres villes lors de vos voyages est d’aller dans l’un des musées, non seulement parce qu’ils collectionnent notre histoire, mais aussi parce qu’ils sont l’un des endroits les plus enrichissants intellectuellement. tu peux trouver.

Il y a des milliers de musées dans le monde, certains plus réussis que d’autres, et sûrement les plus populaires viennent à l’esprit, mais quand on parle de musées dédiés à un seul artiste ou à un seul groupe, il va être surprenant de savoir ce qui est considéré le musée le plus visité au monde, et ce n’est pas en Europe, ni en Amérique, mais en Asie.

le Teamlab sans bordure est un musée d’art immersif qui a ouvert ses portes en 2018 à Tokyo et a été conçu et créé par le TeamLab, ayant également d’autres versions dans d’autres parties du monde telles que les États-Unis et le Japon lui-même, mais celle dont nous parlons maintenant est celle située à Tokyo, plus précisément dans le bâtiment Mori à Odaiba, sur l’île artificielle de la baie de la capitale japonaise.

Eh bien, selon le Records du monde Guinness, le Teamlab Borderless a été classé comme le musée le plus visité au monde pour les œuvres d’art dédiées à un seul artiste ou à un seul groupe. Plus précisément, en 2019, il a reçu 2 198 284 visites. A titre de comparaison, le musée Van Gogh aux Pays-Bas a reçu 2 134 778 visiteurs, le musée Picasso en Espagne 1 072 887 visiteurs et le musée du théâtre Dalí également dans notre pays quelque 819 542 visiteurs.

En réponse à ce record, un représentant de Teamlab a noté que « teamLab utilise la technologie numérique pour créer de l’art depuis 2001, et notre travail est basé sur le concept de création collaborative. Nous sommes honorés d’être reconnus par Guinness World Records comme le musée le plus visité au monde, et nous espérons que cette expérience nous aidera à explorer de nouvelles perceptions de notre relation au monde. »

Il n’est peut-être pas comparable aux musées généraux qui dominent les grandes villes du monde, mais lorsqu’il s’agit de ces musées axés sur des œuvres d’art ou des artistes très spécifiques, il semble que le Japon soit l’endroit où aller.