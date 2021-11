C’est le nombre d’heures de travail manuel qu’une voiture de F1 prend derrière

11/12/2021 à 19:13 CET

Démarrer une voiture de course de Formule 1 nécessite un haut niveau de connaissances, à la fois en mécanique et en ingénierie et dans les règlements de la Formule 1 elle-même, qui détaillent étape par étape les règles que chaque voiture doit respecter.

L’un de ces véhicules est un ouvrage d’ingénierie complet, composé d’environ 60 000 à 80 000 pièces. Il est difficile de calculer combien de temps les intervenants passent à le mettre en place, mais nous pourrions parler de 15 000 heures de travail environ pour pouvoir rentrer l’ensemble du puzzle.

Après le processus de conception et de contrôle qualité, commence l’assemblage, qui se fait de l’intérieur vers l’extérieur, en ayant la monocoque comme base pour cette tâche. Le moteur est boulonné à l’arrière et après que la boîte de vitesses est fixée à l’hélice. À partir de là, le reste des pièces s’emboîtera. Le premier assemblage prendra plusieurs semaines, mais ensuite les mécaniciens travailleront davantage en démontant et en remontant les pièces jusqu’à ce que tout s’emboîte parfaitement.

Sans aucun doute, le moteur, actuellement un modèle V6 hybride, est la partie la plus importante, en plus du châssis et des ailes, ou ce qui est le même, l’image extérieure de la monoplace. Un aspect qui changera avec la nouvelle réglementation imposée par la FIA et qui entrera en vigueur en 2022, pour permettre de meilleurs dépassements.

Mais ce ne sont pas les seules pièces d’une voiture de F1, qui possède également les roues, la boîte de vitesses, le volant ou les systèmes de communication et d’hydratation pour le pilote.