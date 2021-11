C’est le nombre incroyable de véhicules électriques que Xiaomi construira

28/11/2021 à 13h30 CET

Xiaomi a annoncé ses plans pour la construction de véhicules électriques en marsMais il a déjà de grandes ambitions. L’agence de développement économique Beijing E-Town a confirmé que Xiaomi construira une usine de véhicules électriques dans la ville capable de produire jusqu’à 300 000 véhicules par an.. L’usine sera construite en deux phases et devrait démarrer la production de masse en 2024.

La société établira également son siège social de véhicules électriques, ses divisions de recherche et de vente à Pékin. Xiaomi prévoit déjà d’utiliser ses magasins de détail pour aider à vendre des voitures.

Il y a encore de nombreuses inconnues pour la stratégie automobile de Xiaomi, y compris les modèles initiaux et l’expansion internationale. La marque technologique à succès attend investir l’équivalent de 10 milliards d’euros dans la division véhicule électrique pendant 10 ans, mais il n’a pas partagé beaucoup de détails au-delà de cela.

L’usine de Pékin montre plus d’informations: suggère Xiaomi a l’intention de devenir un constructeur de véhicules électriques grand public (bien qu’initialement petit) qui rivalise non seulement avec des rivaux chinois comme Nio et Xpeng, mais aussi avec de grands constructeurs automobiles étrangers comme Tesla.