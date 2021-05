C’est le nombre maximum d’années qu’un être humain pourrait vivre, selon la science | Vie

Une étude indique que l’espérance de vie d’un être humain pourrait atteindre jusqu’à 150 ans si une série de conditions sont réunies.

L’espérance de vie des citoyens des pays développés augmente et une nouvelle étude affirme que l’espérance de vie maximale d’un être humain peut atteindre 150 ans, quelque chose d’impensable aujourd’hui mais qui pourrait être possible pendant des siècles à venir.

Selon une étude récente publiée dans la revue Nature Communications, les humains pourraient vivre entre 120 et 150 ans. Il s’agit au moins d’une équipe de chercheurs de l’entreprise. Gero, basé à Singapour, qui ont examiné le taux de vieillissement chez les résidents des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Russie.

Pour conclure ces années, l’équipe a évalué les écarts par rapport à une santé stable, évalué les changements dans le nombre de cellules sanguines et les a analysés par groupe d’âge. Pour les nombres de cellules sanguines et les échelons d’âge, le schéma était le même.

Et c’est qu’avec l’âge, certains facteurs tels que la maladie ont conduit à un déclin progressif prévisible dans la capacité du corps à ramener les cellules sanguines à un niveau stable après leur perturbation.

Ainsi, lorsque l’équipe a utilisé ce taux de déclin prévisible pour déterminer quand la résilience s’épuiserait complètement et entraînerait la mort, elle a trouvé une plage de 120 à 150 ans.

Cela semble impossible aujourd’hui, mais selon Scientificamerican, la personne la plus âgée enregistrée est Jeanne Calment, décédé en France à l’âge de 122 ans.

Évidemment, pour répondre à ces estimations générales selon lesquelles une personne peut atteindre 150 ans, jusqu’au bout, votre état de santé doit être totalement exempt de tout type de maladie.

Il convient de préciser que bien qu’une personne en bonne santé puisse produire une réponse physiologique rapide pour s’adapter aux fluctuations et ainsi restaurer l’état, une personne âgée est beaucoup plus lente à réagir à toutes sortes de fluctuations. Cependant, une maladie peut provoquer des modifications importantes de la pression artérielle et du comportement des cellules, ce qui réduit cette espérance de vie maximale.

Quoi qu’il en soit, l’espérance de vie a augmenté à pas de géant au cours des dernières décennies, et on s’attend à ce que dans un siècle, il soit assez courant qu’une personne atteigne facilement 100 ans.