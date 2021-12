C’est le nombre total de personnes qui composent une équipe de F1 – vous ne devinerez pas

12/02/2021

Le à 14:04 CET

Le « Grand Cirque » déplace des centaines de personnes à chaque course. Bien que les pilotes soient les visages visibles du championnat, de nombreuses autres mains sont nécessaires pour que tout le matériel fonctionne parfaitement lors des Grands Prix.

Un chiffre qui montre entre les 250 de plus petites équipes comme Haas ou Williams et les 1000 employés de Ferrari ou Mercedes. Un chiffre qui pourrait être réduit cette saison prochaine en raison de la limite de dépenses imposée par la FIA.

Le reste de l’équipe, tel que publié par le portail spécialisé ‘Motorsport’ à la fin de la saison dernière, les employés étaient répartis comme suit : Red Bull compte 860 employés, McLaren avec 750, Renault 625, Racing Point 500, Toro Rosso 460 et Alfa Romeo 400. Des chiffres élevés qui se réduisent à environ 50/70 personnes au Grand Prix.

Le championnat compte actuellement 10 équipes, chacune avec deux pilotes pour les courses et d’autres testeurs. En interne, chacun a des structures différentes et complexes, qui ont généralement au plus haut niveau de leur organisation un chef d’équipe ou directeur exécutif, qui devient généralement un autre des visages visibles de l’équipe aux côtés des pilotes. . Ici apparaissent des noms comme Toto wolff (Mercedes) ou Horner chrétien (Red Bull). A leurs côtés, le directeur sportif, le chef technique, le designer, l’aérodynamicien, ainsi que les conseillers et attachés de presse, suivis d’innombrables ingénieurs, mécaniciens et autres ouvriers qui permettent la mise en place de la voiture.

Un véritable réseau de pièces multiples qui doivent se combiner parfaitement pour que tout roule dans les courses.