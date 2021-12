C’est le nouveau circuit de Djeddah

12/02/2021

Le à 14:24 CET

Bien qu’il soit très probable que le championnat du monde le plus intense de l’histoire récente de la F1 prenne vie lors de la dernière course à Abu Dhabi (12 décembre), cela pourrait être décidé à l’avance en Arabie saoudite, puisque ce week-end Verstappen a son premier » match ball’ pour le titre.

La piste de Djeddah, où les travaux de réfection des infrastructures se poursuivent jusqu’à la dernière minute, a très peu à voir avec un circuit urbain classique. Conçu par l’architecte phare de la F1, Hermann Tilke, il est situé sur une branche du front de mer et est en passe de devenir le circuit le plus long (6 174 mètres) et le plus rapide (une moyenne de plus de 250 km/h a été calculée) parmi ceux de cette ville urbaine. style.

Profitez de toute la saison de Formule 1 sur DAZN. Inscrivez-vous et commencez un mois gratuit. Puis 9,99 € par mois sans permanence.

Au vu des données obtenues dans le simulateur, cela nécessite des voitures très déchargées en terme d’aérodynamisme, à la recherche d’une vitesse de pointe élevée (au virage 27 la voiture atteindra plus de 317 km/h pour une décélération de plus de 200 km/ h) h avec une force de 4,3 g). Il y a deux meurtrières majeures, tandis que le reste du parcours est délimité par des murs, il n’y a donc aucune marge d’erreur.

La piste a trois zones pour l’activation du DRS. Le premier est situé sur la ligne d’arrivée, avec son point de déclenchement juste avant le virage 27, le dernier de la piste. La seconde se situe entre les courbes 20 et 22 (point de détection dans la courbe 17) et la dernière sera entre les courbes 25 et 27.