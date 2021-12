C’est le nouveau complexe hôtelier qu’ils veulent construire à Dubaï, et il flotte sur l’eau | Vie

Ce nouveau complexe hôtelier est aussi avant-gardiste que cher, mais il sera assurément l’une des grandes attractions touristiques de Dubaï.

Bien que nous ayons vu de nombreuses propositions de futurs bâtiments qui pourraient régner dans les villes du futur, maintenant la société hôtelière de luxe Kempinski souhaite ouvrir un complexe hôtelier très particulier à Dubaï, et il semble que le projet ait déjà été approuvé avec ce qui deviendrait en une nouvelle attraction touristique dans la région.

Ce complexe hôtelier sera un bâtiment flottant sur l’eau qui sera entouré de 12 autres villas de luxe et qu’il est même capable de naviguer vers d’autres zones.

Le bâtiment principal auquel sont rattachées les différentes villas est relié au milieu par une pyramide de verre et offre toutes les caractéristiques d’un hôtel cinq étoiles allant des restaurants exclusifs aux spas, piscines à débordement et autres attractions, ajoutées par une ingénierie intéressante. .

Ensuite, nous avons ces 12 villas de luxe connectées qui seront disponibles à la location par les clients de l’hôtel pour plus d’intimité. Ces 12 villas à deux, trois ou quatre chambres disposent également d’une multitude d’équipements de haute qualité et élégants dans des villas à deux étages, ainsi qu’un toit-terrasse.

Ainsi, d’une part, nous avons l’hôtel cinq étoiles correspondant, et d’autre part, différentes villas connectées avec une multitude de commodités et en plus avec des fonctionnalités de maison intelligente avec des fenêtres panoramiques.

Ces villas seront équipées de panneaux solaires et conçues dans le respect de l’environnement.

Le complexe hôtelier aurait 156 chambres, ainsi que ces 12 villas ancrées qui seront certainement les plus chères du complexe.

A la disposition des clients, il y aura différents bateaux qui leur permettront d’atteindre la zone centrale de l’hôtel en quelques secondes, et pourtant le complexe dispose d’un pont où ils peuvent garer jusqu’à 16 yachts, à côté d’un flotteur héliport.

Ainsi, ce nouveau palais flottant Kempinski donnera une touche spéciale à Dubaï, en particulier pour les personnes à l’économie infinie qui peuvent louer ce type de villas flottantes dans un hôtel de luxe.

Il semble qu’au moins jusqu’en 2023, il ne sera pas construit, et il peut encore y avoir certains changements par rapport à ce qui s’est passé maintenant, mais ce sera sûrement l’un des meilleurs hôtels.