C’est le nouveau documentaire fascinant sur le vrai crime de Netflix dont tout le monde parle en ce moment • .

Si vous deviez identifier l’un des endroits les plus inhospitaliers au monde pour une presse libre, où commettre des actes de journalisme peut signifier que votre vie est le prix d’une bonne histoire, le Mexique serait sûrement quelque part en haut de la liste. En fait, les données du Committee to Project Journalists montrent que le Mexique était le pays le plus meurtrier au monde pour les journalistes l’année dernière, représentant environ 30 % des journalistes tués en 2020. L’année dernière, neuf journalistes y ont été tués. Ce nombre comprenait trois journalistes abattus dans les 10 jours au cours des derniers mois de l’année. De peur que vous ne pensiez qu’il s’agit d’un nouveau phénomène, un nouveau documentaire Netflix – Private Network: Who Killed Manuel Buendia? – vous encouragera à reconsidérer cette notion.

D’après les données du CPJ, au moins 120 journalistes ont été tués au Mexique depuis 2000. Remonter plus loin, cependant, vous amène à Buendia. Au dire de tous, il était un chroniqueur obstiné et intrépide de la corruption qui travaillait pour le quotidien Excélsior, l’un des plus lus de Mexico. Le documentaire Netflix publié plus tôt ce mois-ci retrace les circonstances dans lesquelles il a été abattu devant son bureau en 1984. Et pourquoi cette tragédie est toujours importante, près de 40 ans plus tard.

Meilleure offre du jour Voici: la meilleure offre AirPods Pro d’Amazon de 2021! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Nouveau documentaire Netflix

Réseau privé : qui a tué Manuel Buendia ? a été réalisé par Manuel Alcalá; produit par Gerardo Gatica, Inna Payán et Luis Salinas; et raconté par Daniel Giménez Cacho. Ce qu’il propose, selon le synopsis officiel de Netflix, est une plongée profonde qui « cherche à démêler son meurtre et les liens entre la politique et le trafic de drogue ».

« Lorsqu’un journaliste clôt une étape de son activité professionnelle », entonne la narration à un moment donné de la bande-annonce, « il tombe dans la tentation de regarder en arrière et de se demander : quelle a été l’information la plus importante que j’ai publiée ?

Ce nouveau documentaire s’attaque non seulement à la réponse à cette question, mais aussi à ses conséquences. Dans un pays où, à l’époque, les trafiquants de drogue commençaient déjà à s’infiltrer dans les couloirs du pouvoir. Pour Buendia, ce prix était abattu dans une rue animée aux heures de pointe. Le genre de crime effronté qui ébranle les gens au plus profond et les amène à se demander si cela peut lui arriver, qui parmi nous est en sécurité ?

« Avez-vous déjà lu Buendia ?

Selon Newsweek, c’est grâce au journalisme d’investigation que Buendia s’est fait un nom. Entre autres choses, il a rendu compte des opérations secrètes de la CIA au Mexique. Plus la montée des groupes de droite et la corruption dans la compagnie pétrolière publique Pemax. Il a remporté le Prix national de journalisme en 1977.

L’influence de Buendia était si omniprésente dans le pays que le nouveau documentaire note à un moment donné à quel point il était courant pour les membres du public de se poser des questions sur lui. « Avez-vous déjà lu Buendia ? C’est ce qu’ils se demandaient, souvent avec étonnement, à propos d’un nouvel article dont il était l’auteur.

Meilleure offre du jour Voici: la meilleure offre AirPods Pro d’Amazon de 2021! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission