c’est le nouveau et puissant drone capable d’enregistrer à 5.1K

11/05/2021 à 14:18 CET

Claudio Torres Rojas

Ceux qui connaissent le monde des drones connaîtront la marque DJI. C’est une entreprise spécialisée dans ce domaine, une référence pour beaucoup d’autres. Ils ont annoncé et a sorti le nouveau DJI Mavic 3, qui surpasse en pratiquement toutes les caractéristiques des modèles précédents. En réalité, peut être acheté maintenant dans Amazon pour 2 099 euros et ses caractéristiques indiquées dans l’onglet du même portail d’achat sont les suivantes :

Des images avant tout – Avec un appareil photo Hasselblad 4/3 CMOS, le capteur offre une plage dynamique de 12,8 arrêts qui conserve plus de détails dans les hautes lumières et les ombres, amenant votre travail à un niveau professionnel.46 minutes de vol – Restez plus longtemps dans les airs et capturez plus avec un temps maximum impressionnant. 46 minutes de vol. Cela vous permet d’obtenir toutes les prises de vue que vous souhaitez sur une seule batterie.Safe Flight – Le drone à caméra DJI Mavic 3 est équipé d’une détection d’obstacles omnidirectionnelle avancée. Cela vous permet de voler en toute confiance et en toute sécurité où que vous soyez.Explorez et capturez plus – Le drone DJI Mavic 3 offre une portée de transmission de 15 km, vous pouvez donc voler plus loin pour explorer et capturer plus. Et avec le système de transmission O3 +, les signaux en direct sont fluides et stables.Retour à la maison intelligente – Avec un nouveau système RPO avancé, le drone à caméra Mavic 3 peut retourner à son point d’origine par un itinéraire rapide, sûr et optimisé. Qu’il soit déclenché par une batterie faible ou par le pilote lui-même, vous ramener le drone pendant le vol est plus facile que jamais.

À toutes les caractéristiques déjà mentionnées, nous ajoutons celle qui est capable de capturer Images fixes de 20 mégapixels au format RAW 12 bits et des vidéos en 5.1K à 50 FPS ou 4K à 120 FPS, plus Enregistrez des vidéos au ralenti à 120 FPS. Comme on dit, il est disponible sur Amazon pour une valeur de 2 099 euros.