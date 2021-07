C’est le nouveau format de basket aux Jeux de Tokyo

13/07/2021 à 00h54 CEST

Les Jeux Olympiques de Tokyo approchent à grands pas et, avec eux, de nouveaux développements dans certaines disciplines apparaissent. L’un d’eux est le basket-ball, qui rompt avec le format utilisé jusqu’à présent et en opte pour un nouveau qui donne plus d’excitation aux phases finales.

Si à Rio il y avait deux groupes de six équipes pour compléter les douze équipes classées, à Tokyo il y a trois groupes, avec quatre équipes pour chacune d’elles. Dans ces groupes, les deux meilleurs de chaque groupe passeront et les deux meilleurs tiers passeront également. Une fois que vous avez atteint ce point, le trimestre, changez à nouveau le format.

Si auparavant les quatre meilleurs de chaque groupe passaient et que les appariements étaient clairs (1er contre 4e, 2e contre 3e et 3e contre 2e), maintenant ce sera totalement aléatoire. Pour les trimestres, ceux classés en deux groupes; le premier sera formé par les trois premiers et les deuxièmes meilleurs, tandis que la seconde sera formée par deux pires secondes et les deux meilleurs tiers.

Le tirage des pièces sera totalement aléatoire, à la seule condition de ne pas pouvoir affronter une équipe de votre groupe dès la phase préliminaire en quarts de finale.

A priori, ce nouveau format a été développé après les multiples plaintes qui sont apparues lors des derniers Jeux olympiques, où des accusations ont été lancées selon lesquelles il y avait des équipes qui étaient autorisées à perdre pour éviter les États-Unis jusqu’à une fin hypothétique.