04/12/21 à 21:57 CET

Carmelo Convalia

La chanteuse pop espagnole Aitana et la chanteuse de musique urbaine argentine Nicki Nicole ont sorti leur nouveau tube ce vendredi, sous le titre ‘Formentera’. Selon tous les critiques musicaux, il est appelé à être un succès international, en raison de son refrain entraînant et de la style maison électronique de la musique. En fait, le duo, quelques heures après la sortie, reçoit déjà des critiques positives de leurs fans, qui le qualifient de « hypnotique‘.

Cependant et bien que le titre soit ‘Formentera’ à sécher, dans les paroles de la chanson L’île n’apparaît que deux fois, pour dire ‘vol direct vers Formentera’, une licence qui ne tient pas compte du fait que l’île n’a pas d’aéroport.

Le thème a été produit par Andrés Torres et Mauricio Rengifo, mixé et masterisé par Tom Norris, et composé par Aitana Ocaña, Nicki Nicole, Mauricio Rengifo et Andrés Torres, il est accompagné d’une vidéo réalisée et produite par Ambiwo (Alba Ricart & Iris Valles) et c’est tout gravure d’intérieur, Sauf pour la scène d’ouverture dans une rue de la ville.