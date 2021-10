C’est le nouveau MacBook Pro qu’Apple lancerait ce mois-ci : processeur M1X et MagSafe | La technologie

De nouvelles informations assurent qu’Apple est sur le point de lancer la nouvelle génération de MacBook Pro et qu’il aurait son nouveau processeur ARM, le remplaçant du M1, désormais avec plus de cœurs et de meilleurs graphismes.

Lors de l’Apple Event en septembre, l’un des moments les plus attendus par les amoureux de la marque à la pomme, nous n’avons absolument rien vu de leurs ordinateurs, ils ne nous ont montré que des téléphones portables et des smartwatches.

Et bien que l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7 soient des produits avec de grandes attentes, certains utilisateurs ont voulu voir si Apple prévoyait de renouveler, en particulier, la gamme d’ordinateurs portables, qui a été une surprise en 2020 lorsqu’elle a été lancée avec le processeur M1 d’architecture ARM.

Le MacBook Pro 2020 a été une révolution, apportant une puissance jamais vue auparavant dans ARM à un ordinateur portable professionnel, et en retour, nous avons reçu une efficacité énergétique impressionnante, un paramètre vital pour tout appareil mobile.

À partir de ce moment là, L’architecture ARM a commencé à être considérée comme le seul avenir de l’informatique, à la poursuite d’un secteur moins exigeant et plus efficace. Et Apple semble vouloir le faire.

Pour ça, la firme de Cupertino aurait amélioré sa puce M1 en développant le M1X, une version plus puissante qui donnerait vie au MacBook Pro 2021 attendu. C’est du moins ce que pense Mark Gurman, qui dit qu’Apple lancera en octobre un nouvel ordinateur portable.

L’expert suggère que ce MacBook Pro 2021 aura un nouveau design, mini écran LED, chipset M1X basé sur ARM beaucoup plus puissant avec jusqu’à 64 Go de RAM, charge plus rapide, un port HDMI, un lecteur de carte SD et un connecteur MagSafe pour le chargeur.

La vraie nouveauté serait le processeur ARM amélioré, puisque le M1X Il a été développé en deux variantes : un avec 10 cœurs de processeur (huit hautes performances et deux efficaces) et 16 cœurs graphiques, et un autre modèle identique mais avec 32 cœurs graphiques pour les professionnels de la vidéo.

Outre le processeur, ce qui frappe le plus, c’est la possibilité de configurer le MacBook Pro avec 64 Go de RAM (jusqu’à présent la limite était de 32 Go), et cela récupérerait le port HDMI supprimé par le modèle 2020. Nous verrons si tout cela devient réalité.