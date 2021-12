C’est le nouveau mégaprojet d’Ibai et Piqué

Ibai Llanos Oui Gerard pique Ils ont de nouveau fait l’actualité. L’actuel ‘duo’ de la mode s’est présenté ce mercredi 15 décembre, lors d’un événement massif dans le Palau Sant Jordi, son nouveau projet : en l’occurrence une équipe eSports, et plus précisément le jeu vidéo de compétition le plus regardé ces dernières années, le League of Legends.

L’équipe eSports, qui a fait ses débuts aujourd’hui contre le club Karmine Corp, ça s’appelle KOI. Gerard pique, l’a valorisé de la manière suivante : « Nous avons eu beaucoup de propositions, des noms de toutes sortes. Au final, c’était une proposition qui englobait tout. Nous comprenons que c’est un nom avec lequel les gens vont se familiariser. la première année, nous allons être en compétition », a-t-il affirmé Gerard pique.

Nous sommes KOI # présentationKOI pic.twitter.com/tVhwr8HoUb – KOI (@SquadKoi) 15 décembre 2021

D’un autre côté, Ibai Llanos est allé plus loin en expliquant le nom de l’équipe : « KOI C’est un poisson qui va à contre-courant, qui va à l’encontre des règles. C’est quelque chose qui nous représente parce que nous parions sur quelque chose qui n’est pas bien vu. Il y a quatre ans, c’était quelque chose que les gens pensaient être un truc de geek. »