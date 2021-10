C’est le nouveau mobile Xiaomi qui aspire à être le roi des mobiles bon marché, et il est déjà en vente | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Aujourd’hui, acheter un téléphone portable pas cher ne veut pas dire qu’il est mauvais, et c’est pourquoi différents fabricants de gros calibre tels que Xiaomi Ils ont une large gamme de mobiles d’entrée et de milieu de gamme à des prix très abordables pour les utilisateurs à la recherche d’une technologie de pointe, mais sans astuces techniques excessives.

En ce qui concerne la gamme populaire Redmi de Xiaomi, l’un des grands lancements de l’année a été le Redmi 10 que vous pouvez actuellement vous procurer dans une excellente offre bien en deçà de son prix grâce à Aliexpress Plaza. Au cas où vous ne le sauriez pas, tout ce que vous achetez sur Aliexpress Plaza est envoyé depuis l’Espagne, sans douane ni TVA en sus, et en plus vous le recevrez en quelques jours seulement.

C’est pourquoi nous soulignons l’offre d’achat du Xiaomi Redmi 10 pour seulement 158,94 euros sur la place Aliexpress, en particulier la version commercialisée avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Doté d’un processeur Helio G88 et d’un écran 90 Hz, ce mobile explose le marché des mobiles bon marché en raison de son faible coût.

Ce Xiaomi Redmi 10 de l’offre à 158,94 euros bénéficie de la garantie de deux ans correspondante car il est distribué à l’échelle nationale et est livré en seulement trois jours puisqu’il est expédié d’Espagne.

Le Redmi 10 dispose d’un écran de 6,5 pouces en résolution Full HD + avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Dans un intérieur il a un Processeur Mediatek Helio G88 alimenté par un processeur graphique ARM Mali-G52.

Comme nous l’avons dit, le mobile de l’offre est commercialisé avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible avec microSD, et il dispose d’une batterie de 5000mAh compatible avec une charge rapide de 18W.

Mais que vous payiez peu ne veut pas dire qu’il n’a pas de bons appareils photo, puisqu’il a un Capteur principal 50 Mpx, un grand angle de 8 Mpx, un capteur macro de 2 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx, ainsi que la caméra frontale de 8 Mpx correspondante.

