c’est le nouveau nom officiel du réseau social

28/10/2021 à 20:52 CEST

Claudio Torres Rojas

Facebook est l’un des réseaux sociaux les plus emblématiques au monde, sinon le plus. Et au fil des ans, il a grandi de plus en plus, et c’est peut-être la raison du changement de nom de l’entreprise. Cela a été annoncé dans une récente émission officielle de Mark Zuckerberg, PDG de la société, après que ce changement eut été répandu. Le nouveau nom est But.

Comme Zuckerberg l’a déclaré dans cette émission, Facebook a déjà Cela ne représentait pas où l’entreprise allait et ce qu’elle fait, et pour cette raison ils ont décidé de le nommer But. « Nous sommes une entreprise qui crée de la technologie pour se connecter « , a déclaré Zuckerberg. Ensemble, nous pouvons enfin mettre les gens au centre de notre technologie. Et ensemble, nous pouvons débloquer une économie de créateurs beaucoup plus grande. «

Il y a même un site web pour Meta, un compte Twitter officiel et plus encore. Tout cela est lié à ce qui a déjà été discuté dans le passé et qui doit encore être vu plus en détail en quoi cela consistera, et c’est le Métavers. Il dit que bientôt nous cesserons de voir Facebook comme une entreprise normale et le considérerons comme une entreprise métaverse. Nous devrons continuer à attendre pour voir comment ce changement de nom affectera.