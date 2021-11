C’est le nouveau permis de conduire B1 que veut créer la DGT | Moteur

La DGT envisage l’inclusion du permis B1 en Espagne, un permis de conduire déjà en vigueur chez l’un de nos voisins européens.

La DGT évalue la mise en place d’un nouveau permis de conduire, un permis que nos pays européens voisins ont déjà mis en place depuis des années, et qui pourrait être disponible pour les jeunes de 16 ans pour conduire une série de véhicules.

Et est-ce que le permis de conduire B1 Elle est déjà en vigueur dans des pays comme le Portugal, l’Italie, le Royaume-Uni et la France, et elle pourrait également atteindre l’Espagne très prochainement puisque la DGT et d’autres institutions souhaitent qu’elle soit un acteur de la mobilité électrique du futur.

Avec ça, le permis de conduire B1 permettra aux jeunes de 16 ans de conduire des quadricycles lourds qui sont électriques. Ce permis est réglementé depuis 2006 dans l’Union européenne et constitue le permis préalable à l’obtention de la carte B, qui permettrait déjà de conduire des voitures.

Ce que la DGT entend, c’est que les plus jeunes, dès l’âge de 16 ans, ont déjà accès à la mobilité électrique du futur.

Certaines des institutions qui se sont positionnées en faveur de l’inclusion de ce nouveau permis B1 sont la société de conseil PONS Seguridad Vial et l’Association des entreprises pour le développement et la promotion de la mobilité électrique (AEDIVE), qui déclarent que, si elle est mise en œuvre en Espagne, « un accès rationnel et échelonné à la conduite automobile serait atteint ».

Por otra parte, el director de la DGT, Pere Navarro, ha confirmado que se está negociando con varias empresas del sector para dar luz verde a esta propuesta y que están abiertos a implantar el permiso B1 en España, aunque parece que no se hará a court terme.