C’est le nouveau produit Apple que j’attends le plus avec impatience – .

Plus la pandémie de coronavirus traîne longtemps – c’est-à-dire plus je suis restée longtemps sans pouvoir voyager, ce que je fais normalement plusieurs fois par an – il est de plus en plus difficile de résister à plonger quelques centaines de dollars pour un casque VR comme l’Oculus Quest 2. Je me fiche des jeux proposés, et je n’ai aucun intérêt à couper un sabre laser en synchronisation avec un battement comme une forme d’exercice. Non, ce qui m’a intrigué à propos de ce casque d’Oculus, propriété de Facebook, c’est son potentiel pour m’aider à gratter les démangeaisons du voyage, bien que de manière minime, jusqu’à ce que la plupart des gens aient été vaccinés et que les autorités comme le CDC disent que les voyages non essentiels sont à nouveau sûrs.

Les applications Oculus Quest comme Wander et Google Earth VR peuvent vous immerger partout dans le monde où vous voulez aller, au moins avec des visuels et parfois d’autres formats multimédias qui incluent la vidéo et le son – aucune carte de vaccination ni mise en quarantaine requise. La capacité graphique du matériel est généralement bien considérée, le prix (299 $) est fantastique et il ne nécessite aucun cordon ni besoin d’être attaché à un PC. Mon, et je pense que beaucoup de gens, raccroche à propos du produit, cependant, concerne sa société mère. L’Oculust Quest 2 nécessite une connexion Facebook, ce qui donnera une pause non négligeable à un nombre non négligeable de personnes, car le géant des réseaux sociaux a essentiellement brûlé sa propre réputation à plusieurs reprises au fil des ans. Cela m’amène à une alternative possible, le casque Apple apparemment à venir dont les blogs technologiques bourdonnent cette semaine – et qui pourrait au moins faire l’objet d’un premier dévoilement dès la WWDC 2021, selon que vous croyez ou non aux délais les plus agressifs.

Tout de suite, un casque comme celui-ci du fabricant d’iPhone est suffisamment intriguant car il n’est pas Facebook que cela pourrait peut-être être un point d’entrée plus confortable en VR / MR pour certaines personnes.

Je suis déjà propriétaire d’un iPhone / iPad / MacBook Air, donc je suis sûr qu’un casque de ce type d’Apple pourrait éventuellement ouvrir toutes sortes d’opportunités de pollinisation croisée au sein de l’écosystème Apple, comme ce que fait actuellement Apple. le front du divertissement. Par exemple, pour compléter For All Mankind, une émission Apple TV + qui raconte une histoire alternative de la course à l’espace entre les États-Unis et l’Union soviétique, Apple propose également un podcast compagnon For All Mankind, ainsi qu’une expérience de réalité augmentée For All Mankind. dont vous pouvez profiter avec votre iPhone.

Il n’est pas difficile de voir où un casque pourrait s’insérer dans la même équation de contenu, vous offrant une expérience de style VR qui vous permet d’explorer, par exemple, la surface de la lune ou le contrôle de mission de la NASA.

Apple reçoit mon argent lorsque son casque VR arrive. Je suis convaincu que cela se produira. Il lancera l’avalanche et fournira un marché sûr pour les indépendants. Ce sera à nouveau comme 2008. – Anjin Games (Simon Gillespie) 🌟 (@anjin_games) 29 mars 2021

Comme nous l’avons noté dans un article plus tôt dans la journée, Bloomberg a stimulé la blogosphère Apple en signalant qu’Apple est «sur le point d’annoncer un casque de réalité mixte, son premier nouvel appareil majeur depuis 2015». Selon la fuite dans laquelle vous mettez le plus de stock, le casque Apple a été décrit comme offrant une réalité virtuelle et / ou une réalité mixte, qui ne sont pas les mêmes choses – des termes que les gens peuvent utiliser paresseusement ici de manière interchangeable.

Ming-Chi Kuo, le leaker Apple le plus précis au monde, a précédemment déclaré que le casque aurait un prix très similaire à celui d’Apple. C’est-à-dire que ce ne sera pas pour les skates bon marché (environ 1000 $). Cela devient une question de savoir, une fois que vous avez décidé de suivre la route VR / MR, si l’offre de Facebook est assez bonne – ou si cela vaut la peine pour vous de payer Apple pour une expérience plus premium qui a également l’avantage de ne pas verrouiller. vous approfondissez dans le Web de l’une des entreprises les plus détestées de la planète.

Je me suis retrouvé à envisager la possibilité que ces casques ne soient pas des jouets très chers et à peine utiles, comme Google Glass. Pour moi, les expériences axées sur les voyages sont certainement l’élément le plus attrayant du moment. Espérons que tout ce qu’Apple prépare dans ce département pourra satisfaire ce genre d’intérêt chez des clients comme moi, car l’Oculus Quest 2 a certainement des applications et des expériences fantastiques et bien considérées dans ce sens pour le moment.

