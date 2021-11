C’est le nouveau produit de Mercadona qui rend les réseaux sociaux fous | La vie

Les tequeños au fromage réussissent à Mercadona, à tel point qu’ils sont épuisés, et la chaîne de supermarchés s’efforce de les ramener dans ses rayons.

Mercadona Il présente généralement des produits sur ses étagères comme un test pour connaître l’accueil du public, puis les emmener dans toute l’Espagne, et bien que nous ayons déjà expérimenté une série de produits qui se sont facilement épuisés tels que le nougat à la crème de noisette que Sûrement ce Triomphe de Noël, il existe maintenant un autre produit qui rend les réseaux sociaux fous.

Et il suffit de jeter un œil sur Twitter pour voir comment il y a des dizaines de personnes qui demandent à la chaîne de supermarchés non seulement de remplacer un aliment en particulier, mais aussi pour l’emmener dans le reste des magasins car pour le moment, il semble qu’il ait été testé dans certains Mercadona en tant que pilote.

En raison des demandes de la communauté, Mercadona a répondu à plusieurs reprises ces dernières heures à des clients au sujet d’un produit tel que tequeños au fromage et il semble qu’ils soient très difficiles à localiser.

Bonjour, Hazel. Les tequeños et les samoussas ne sont disponibles que dans certains codes postaux. En revanche, les crèmes travaillent pour pouvoir les avoir disponibles sur toute la chaîne. Nous nous excusons pour les inconvénients. Salutations. – Mercadona (@Mercadona) 30 octobre 2021

Bonjour, nous travaillons pour avoir ce produit dans tous nos magasins. Salutations et merci. – Mercadona (@Mercadona) 30 octobre 2021

Par exemple, ce produit spécifique, les tequeños au fromage, valent environ 4 euros et à l’intérieur de la boîte ils viennent 12 unités du même, dans un poids total de 480 g.

Cela signifie que si vous faites partie de ces personnes qui ont essayé les tequeños au fromage et que vous ne les trouvez plus, vous devrez continuer à attendre, tandis que si vous faites partie de l’autre groupe d’utilisateurs qui, après avoir lu cette actualité, veulent maintenant les essayer. , vous devrez être très attentif aux rayons de votre Mercadona le plus proche.