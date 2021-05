C’est le nouveau protocole médiatique dans les stades

05/04/2021 à 12:00 CEST

Le journal SPORT a eu accès au circulaire envoyée par la Ligue à tous les clubs de football professionnels où il les informe du nouveau scénario de ces derniers jours après la décision d’ouverture des médias dans cette dernière ligne droite du championnat en premier et deuxième. Règles qui s’inscrivent dans les modifications du protocole unifié d’entraînement et de compétition pour la saison 20/21 approuvé par la commission des délégués tenue le 28 avril. Joindre à cette circulaire en tant qu’annexe la nouvelle version du protocole référencé.

Les modifications apportées au protocole Covid-19 visent à augmenter le nombre de membres du personnel des médias présents aux matchs de LaLiga tout en maintenant un environnement de sécurité sanitaire. Selon lui, les médias peuvent demander leur accréditation pour les réunions via le portail d’accréditation dans les délais fixés, éliminer les restrictions sur les quotas d’accès.

Il est établi qu’en cas de nombre élevé de demandes et En raison de la limitation existante en termes d’espace dérivée de la configuration de chaque stade, LaLiga distribuera les positions existantes en fonction de critères d’objectivité et de proportionnalité.

De même, les médias accrédités doivent effectuer une test d’antigène de porte d’étape ou effectuez un test PCR vous-même (au plus 72 heures avant le début du match); éliminer l’obligation de présenter une déclaration responsable aux médias. De plus, et bien sûr, il est obligatoire de porter des masques FFP2.

Le délai de sortie des installations est prolongé

L’une des nouveautés réside dans le le temps que les médias doivent quitter l’établissement une fois la réunion terminée, passant de 10 minutes qui existaient jusqu’à présent à 15 minutes dans cette dernière ligne droite de la Ligue. En ce qui concerne les prestataires de services de communication audiovisuelle sans droits, les quotas établis sont supprimés et pour les caméras de télévision, ils pourront être accrédités en «equipo & rdquor; de telle manière qu’il est composé d’un éditeur et d’un caméraman.

Nouvel emplacement pour les photographes

Le quota pour les photographes est également éliminé. En outre leur position dans le stade est modifiée de telle sorte qu’ils devront être placés sur le terrain (zone verte), derrière les lignes de but des deux buts, exclusivement dans les zones entre le départ de la télévision U (bâton court) et le drapeau de coin (bâton long) et en respectant la distance de sécurité entre eux. Ils ne pourront pas se déplacer dans d’autres zones du terrain de jeu

Le quota est également éliminé en termes de radios où deux personnes peuvent être accréditées par radio, jusqu’à un maximum de 2 stands par station, si disponible, en tenant compte de la configuration de chaque stade et des mesures de distance de sécurité existantes dans les protocoles sanitaires. Et enfin, il y a la presse écrite. Dans ce cas, les quotas sont également éliminés et les accréditations seront gérées selon les procédures habituelles en temps et en forme établies par LaLiga.