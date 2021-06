c’est le nouveau système d’exploitation pour les centres multimédia Apple

08/06/2021 à 00h44 CEST

La WWDC 2021 nous a laissé comme l’un des grands invités silencieux le lancement de tvOS 15. C’est normal, puisqu’il s’agit de l’un des systèmes les moins utilisés parmi les utilisateurs de l’entreprise. Malgré cela, Apple a également consacré une brève intrigue pour améliorer certains aspects de son système d’exploitation pour les téléviseurs.

La principale nouveauté est SharePlay, avec laquelle vous pouvez regarder du contenu en même temps avec une personne pendant que nous sommes en appel vidéo. C’est super, et c’est quelque chose qui a été très demandé, surtout en période de confinement où nos proches étaient loin et nous voulions toujours faire des choses ensemble.

La nouvelle section “Partagé avec vous” montrera le contenu qu’ils nous ont envoyé et qui peut être reproduit sur tvOS, générant des recommandations pour leur propre contenu et respectant les normes d’âge de la famille.

En plus, configurer deux HomePod mini comme sortie audio, et plus tard viendra la prise en charge de l’audio spatial pour AirPods Pro et AirPods Max.