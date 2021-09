C’est le nouveau titre qui vise à révolutionner les jeux de football | Jeux

Lors de l’événement Gamescom Opening Night Live 2021, UFL a été dévoilé, un nouveau titre qui aspire à devenir la révolution des simulateurs de football.

Gamescom Opening Night Live 2021, l’événement en ligne organisé à l’occasion du salon du jeu vidéo et présenté par Geoff Keighley nous a laissé un grand nombre d’annonces, et l’une des plus populaires a été UFL.

Avec un court teaser, ce titre a été présenté au monde sous la promesse qu’il changera les simulateurs de football. Allez, il a fait une déclaration d’intention dédiée aux deux grands rois du sport virtuel : FIFA et eFootball (anciennement PES).

Bien que peu d’informations supplémentaires aient été révélées à ce sujet, nous pouvons vous montrer le teaser qui a été diffusé lors de l’événement. Regarde!

Que savons-nous de l’UFL ? C’est un nouveau simulateur de football qui est développé par Strikerz Inc., une étude créée en 2016 qui est composée de personnes liées au monde du football en ligne.

L’idée, comme expliqué sur leur site officiel, est que UFL est un jeu qui va durer dans le temps, on imagine ça avec des mises à jour et des révisions constantes. Plus précisément, ils le définissent comme “une ligue de football mondiale et en ligne où seules vos compétences comptent“.

Comme indiqué dans le teaser, UFL est développé à l’aide de l’Unreal Engine. Et bien qu’aucun détail précis n’ait été donné, il est indiqué qu’il atteindra “toutes les principales consoles”. C’est-à-dire nous pouvons nous attendre à voir UFL sur PS5, Xbox Series X | S et PC.

Qu’est-ce que tu penses? Pensez-vous que l’UFL sera capable de tenir tête aux plus grands du football virtuel et de les renverser ? Nous espérons avoir plus de nouvelles bientôt. En attendant, n’oubliez pas de consulter notre récapitulatif de toutes les annonces pour la Gamescom Opening Night Live 2021.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par lvaro Alonso.