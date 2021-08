C’est le nouveau widget que vous verrez dans Windows 11 | La technologie

Ce widget Microsoft 365 condensera toutes les informations susceptibles de vous intéresser en un seul endroit.

Au cours des dernières heures, Windows 11 a été à la mode avec différentes déclarations de Microsoft concernant la possibilité de mettre à jour vers le nouveau système d’exploitation sans nécessairement répondre aux exigences, mais avec le piège de ne pas recevoir de mises à jour.

Mais si vous n’avez aucun de ces problèmes, vous allez sûrement adorer connaître un nouveau widget que les Redmond ont annoncé pour Windows 11 et que cela donnerait aux utilisateurs de Microsoft 365 accès à du contenu qu’ils pourraient trouver intéressant.

Ce nouveau widget pour Windows 11 permettra à certains utilisateurs d’accéder à plus d’informations telles que les actualités, les données météorologiques et le calendrier, ce qu’ils n’auront qu’un seul clic sur la barre des tâches.

Pour les utilisateurs de la version bêta, ce widget Microsoft 365 agit comme un accès direct aux documents, aux actualités, aux enregistrements de réunions et bien plus encore, et il semble qu’il contiendra beaucoup plus de contenu dans les prochaines versions.

Il s’agit d’une liste personnalisée qui aidera les utilisateurs à rester au fait de leur travail et à trouver facilement les informations dont ils ont besoin.

Si vous êtes un utilisateur bêta, si vous souhaitez tester le widget, ouvrez simplement les widgets et cliquez sur le bouton “ajouter un widget” et sélectionnez celui de Microsoft 365. Ce widget sera disponible si vous vous êtes connecté avec votre compte AAD sur votre PC avec Windows 11.

Il est probable que ce widget Microsoft 365 sera disponible dès le premier jour lorsque le système d’exploitation sera déjà activé pour les premiers utilisateurs à la fin de l’année.