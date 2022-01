C’est le nouveau Xiaomi 12

02/01/2022 à 11:26 CET

Après des mois de rumeurs, de Xiaomi, ils ont enfin annoncé quels seront leurs nouveaux produits phares : le Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro. Ces deux terminaux promettent d’équilibrer la gamme, avec une version plus compacte personnifiée dans le Xiaomi 12, et une version beaucoup plus large marquée par le puissant Xiaomi 12 Pro.

Xiaomi 12 est livré avec le plus petit écran d’un produit phare de Xiaomi depuis les jours Xiaomi Mi 8, ce dont de nombreux utilisateurs sont reconnaissants. Le panneau AMOLED de 6,28 pouces fabriqué par Samsung prend en charge la résolution FHD + et les mises à jour jusqu’à 120 Hz. Il y a un scanner d’empreintes digitales sous l’écran, tandis que le célèbre Gorilla Glass Victus sera présent pour protéger l’écran des rayures. Xiaomi 12 apporte le capteur bien connu 50MP Sony IMX 766 trouvé dans plusieurs des modèles phares 2021 des principaux fabricants Android. Les deux capteurs auxiliaires sont l’ultra grand angle 13MP et une caméra télé-macro équivalente 5MP 50mm.

En parallèle, il disposera d’une batterie de 4500 mAh à charge rapide et d’un Miui 13. Quant à son hardware, ils auront le nouveau Snapdragon Gen 1 qui promet de révolutionner la téléphonie mobile sur Android.