C’est le nouvel iPhone 13 mini le moins cher que vous trouverez en ce moment : avec 128 Go pour seulement 790 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le nouvel iPhone 13 mini est déjà moins cher quelques jours seulement après son lancement.

Si vous envisagez d’acheter l’un des nouveaux iPhone 13 d’Apple, vous pouvez peut-être opter pour le plus compact de tous, l’iPhone 13 mini avec 128 Go de stockage car vous pouvez déjà le trouver en promo.

Dans TuImeiLibre, il est déjà disponible avec une petite remise, mais au final, c’est une remise. Concrètement, le modèle 128 Go en noir minuit coûte désormais 790 euros, contre 809 euros normalement.

L’iPhone le plus compact d’Apple, avec un écran de 5,4 pouces, un processeur A15 Bionic et des appareils photo de 12 mégapixels.

Il en va de même avec l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro, ils sont moins chers dans ce magasin espagnol. Avec seulement quelques jours de soldes, il est normal que les remises soient inférieures à ce à quoi vous pourriez vous attendre.

Le nouvel iPhone 13 mini est un mobile presque retracé à l’iPhone 13 sauf pour le plus évident, il est plus petit avec un écran de 5,4 pouces. Étant plus petite, la batterie est également plus petite que le modèle normal, mais même ainsi, Apple lui a donné plus d’une heure d’autonomie supplémentaire.

L’iPhone 13 mini se distingue pour être le plus compact, mais aussi pour être un mobile 5G, avec WiFi 6, deux appareils photo de 12 mégapixels, le nouveau et puissant processeur A15 Bionic qui vous permet d’enregistrer dans le nouveau “mode Cinéma”.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Chez ComputerHoy.com, nous avons déjà pu tester ces nouveaux iPhones, dont l’iPhone 13 mini. Et si le modèle iPhone 13 Pro Max vous intéresse, nous avons également une analyse qui vous intéressera.

Si vous souhaitez faire des économies lors de l’achat d’un nouvel iPhone 13 mini, vous pouvez le trouver chez TuImeiLibre pour 790 euros.

Et si la famille iPhone 13 semble chère, il est peut-être temps de se pencher sur l’iPhone 12 car il présente très peu de différences.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.