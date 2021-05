C’est le numéro de bande 5G, pas le nombre de bandes 5G qui comptent

Même en Inde, le ministère des Télécommunications a autorisé les opérateurs indiens à lancer des essais 5G pendant six mois.

La prochaine grande nouveauté dans le monde des communications sans fil est la 5G. La nouvelle génération de connectivité sans fil, la 5G, devrait offrir une navigation Internet et des vitesses de téléchargement sans précédent aux utilisateurs de téléphones mobiles du monde entier. Il n’est donc pas étonnant qu’un certain nombre de fabricants aient commencé à inclure la connectivité 5G dans leurs appareils, même en Inde, où la connectivité 5G n’est pas encore disponible. L’une des principales marques qui s’est engagée à rendre chacun de ses appareils compatibles avec la 5G était OnePlus, qui commercialise des appareils avec prise en charge de la 5G depuis plus d’un an maintenant.

Cependant, la non-disponibilité de la 5G en Inde a conduit à des débats confus. La 5G elle-même n’étant pas disponible, de nombreux appareils sont en cours d’évaluation sur le nombre de bandes 5G qu’ils prennent en charge. Désormais, il existe en gros trois catégories de bandes 5G: la basse, la moyenne et la haute. Chacun a ses propres avantages et inconvénients.

Les côtés bas, haut et moyen de la 5G

D’un côté se trouve la bande basse, qui se situe à 600-700 Hz. Son avantage est la portée avec chacune de ses tours capable de couvrir de larges zones. Cependant, cette couverture s’accompagne d’un compromis: les vitesses dans la bande inférieure sont généralement de l’ordre de 30 à 250 mégapbits par seconde (Mbps). Étant donné que la 4G elle-même a une vitesse de pointe de Mbps, la bande inférieure peut parfois apparaître aussi rapide et même plus lente qu’une connexion 4G.

À l’autre extrémité se trouve la bande haute, également appelée mmWave. Il s’agit de la 5G à son plus rapide – avec des vitesses pouvant dépasser 1 Gbit / s. Bien sûr, il y a un hic: la gamme d’antennes 5G n’est pas la plus grande et est en fait la moindre des trois. De plus, cette bande peut également être affectée par des obstructions physiques comme le verre,

Bang au milieu de ceux-ci vient la bande médiane, qui est également connue sous le nom de sous-6Ghz car elle comprend des fréquences allant de 2 Ghz à 6 Ghz. Il a une plus grande portée que la bande haute et bien que moins rapide, il est beaucoup plus rapide que la bande inférieure, avec des vitesses pouvant aller jusqu’à 700 Mbps. En termes simples, de nombreux experts estiment que même une bande moyenne relativement lente sera aussi rapide, sinon plus rapide, que la bande basse la plus rapide (qui atteint environ 250 Mbps).

n78- le groupe 5G qui compte vraiment

Comme il offre le meilleur mélange de couverture et de vitesse, il n’est pas surprenant que parmi les trois catégories de bandes 5G, la bande médiane soit facilement celle qui est la plus populaire en ce moment. La majorité des réseaux commerciaux 5G s’appuient en fait sur la plage 3,3-3,8 GHz pour fournir la 5G. En effet, les fréquences les plus basses sont déjà utilisées par les réseaux 3G et 4G. En fait, la plupart (sinon tous) des appareils prêts pour la 5G sur le marché sont conçus pour le réseau 5G sous-6 GHz,

Et au milieu de cette bande médiane se trouve la bande n78, également appelée bande 3500 MHz ou 3,5 GHz, et également appelée bande C 5G par certains. C’est la bande utilisée par la plupart des pays européens et asiatiques et s’étend de 3,3 GHz à 3,8 GHz. La raison de sa popularité n’est pas seulement le fait qu’il offre de bonnes vitesses avec une bonne couverture, mais aussi parce qu’il est plus couramment disponible (comme nous l’avons souligné, des fréquences plus basses sont déjà utilisées par les fournisseurs 3G et 4G).

Même en Inde, le ministère des Télécommunications a permis aux opérateurs indiens de démarrer des essais 5G pendant six mois en utilisant la bande moyenne 3,2 – 3,67 GHz), la bande mmWave (24,25-28,5 GHz) et la bande sub gigahertz (700 MHz) avec la bande existante spectres dans les fréquences de 800 MHz, 900 MHz, 1 800 MHz et 2 500 MHz. Peu importe comment vous le regardez, le groupe n78 est peut-être le groupe 5G le plus important du marché, simplement en termes d’utilisation et de popularité.

… Et le groupe 5G sur la série OnePlus 9

Et c’est cette bande 5G, le n78 que l’on voit sur tous les appareils OnePlus 9, les OnePlus 9 et 9 Pro proposant également le N41 (2500 MHz). Et ceux qui possèdent un appareil de la série OnePlus 9 peuvent profiter de la 5G non seulement en Inde, mais également dans d’autres pays via le service d’itinérance 5G co-fourni par l’Inde et les opérateurs locaux (le cas échéant), ou avec une carte SIM 5G locale sur les bandes 5G prises en charge.

On pense que OnePlus s’est installé sur ces bandes 5G en fonction de la priorité des opérateurs indiens et mondiaux et après avoir travaillé en étroite collaboration avec les opérateurs de télécommunications et les parties prenantes. Et étant donné la popularité du n78, il semble que ce soit un choix basé sur ce que les utilisateurs sont susceptibles d’obtenir et de bénéficier plutôt que de simplement emballer dans des bandes qui pourraient ne pas être aussi facilement disponibles sur le marché lorsque le réseau arrivera en Inde. Après tout, la bande N78 est celle qui est utilisée par la plupart des pays – elle a un record de bonne vitesse et de bonne couverture.

En substance, la prise en charge de la bande 5G n78 garantit presque que lorsque la 5G arrive en Inde, elle fonctionnera confortablement sur un téléphone OnePlus. Ce n’est pas le nombre de bandes 5G prises en charge qui compte, le numéro de bande 5G que le téléphone prend en charge. Et pour le moment, le n78 est peut-être le plus important du lot.

