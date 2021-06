C’est le onze de l’Espagne contre la Pologne

19/06/2021

Le à 20:17 CEST

Luis Enrique Il a déjà choisi l’équipe pour disputer le deuxième match de l’Eurocup. L’entraîneur espagnol n’a fait qu’un changement par rapport au premier match joué contre la Suède et ce sera l’entrée de Gérard Moreno au lieu de Torres de Ferran.

Contre une Pologne qui a perdu le premier match contre la Slovaquie, l’Espagne doit ajouter les trois points pour suivre la Suède, premier rival de l’Espagne à faire match nul. Dans cette rencontre, les Espagnols ont généré de nombreuses occasions mais n’ont pas pu atteindre un but.

Ainsi, le onze de Luis Enrique est le suivant : Unai Simón, Llorente, Laporte, Pau Torres, Alba; Rodri, Koke, Pedri ; Gérard Moreno, Morata et Dani Olmo. L’entraîneur espagnol met plus de poudre à canon dans l’équipe avec l’entrée de Gérard Moreno, l’un des meilleurs attaquants de cette saison et qui a été l’architecte de Villarreal pour obtenir la Ligue Europa. Dans le reste de la gamme, ils suivent la même chose. Unai Simon il reste dans le but et Marcos Llorente dans le couloir droit. Au centre du terrain, le bruit courut que Thiago je pourrais entrer mais Luis Enrique continuer à parier sur Rodri, pivot de Manchester City.