C’est le onze de Luis Enrique à affronter le Kosovo

09/08/2021

Le à 19:28 CEST

Luis Enrique fait confiance à tous ses hommes et le montre une fois de plus. Dans un match vital pour les aspirations espagnoles, l’entraîneur parie sur des joueurs comme Íñigo Martínez, Reguilón ou Pablo Fornals, avec moins de minutes dans l’absolu. Ce sont les grandes nouveautés d’un onze de départ où reviennent des pièces comme Busquets, Koke ou Morata. Ferran, Llorente et Soler restent.

L’Espagne a besoin de la victoire au Kosovo si elle veut rester à l’affût de la Suède. Les Scandinaves, en ce moment, sont deuxièmes du groupe à un point de la tête, mais ils ont deux matchs de moins que l’équipe espagnole. Ainsi, une victoire semble aujourd’hui la clé pour continuer dans la lutte pour la première place.

Rappelons que le deuxième classé devra jouer sa passe pour la Coupe du monde Qatar 2022 à travers un barrage de deux tours éliminatoires à un seul match à vie ou à mort. Malgré cela, Luis Enrique croit toujours qu’il peut renverser la situation.

Voici les onze à affronter le Kosovo : Unai Simón ; Llorente, Íñigo Martínez, Laporte, Reguilón; Busquets, Koke, Soler ; Ferran, Morata et Fornals.