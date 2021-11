C’est le onze espagnol face à la Grèce

11/11/2021

Luis Enrique a déjà annoncé le onze choisi pour affronter la Grèce au stade Spyros Louis d’Athènes pour le match capital de La Roja ce soir à 20h45 pour la qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022.

L’entraîneur a choisi de surprendre en laissant de côté les onze deux fixés comme Sergio Busquets et Jordi Alba et, à la place, pariez sur Raúl de Tomás, le dernier ajout à la liste après la blessure d’Ansu Fati.

La jeune azulgrana Gavi consolide dans le onze de départ, tandis qu’en défense, l’entraîneur se classe également Carvajal, avec Laporte et ñigo Martínez au centre de la défense.

Koke et Rodri seront les noms qui accompagneront les Blaugrana en ligne médiane et, en attaque, TDR occupera la bande de droite, tandis que Morata sera l’avant-centre et Pablo Sarabie sera le maître de l’aile gauche.

Voici la composition de l’Espagne pour affronter la Grèce

Unai Simón, Carvajal, Laporte, I. Martínez, Gayà, Gavi, Rodri, Koke, RDT, Morata et Sarabia.