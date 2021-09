C’est le parfait petit déjeuner brûle-calories proposé par une nutritionniste médicale | La vie

Qu’avez-vous pour le petit déjeuner? C’est le repas le plus important de la journée, et ce n’est pas qu’un vieux dicton. Ceci est reconnu par les nutritionnistes.

Dans la culture méditerranéenne le petit déjeuner Ils ont tendance à être en meilleure santé qu’aux États-Unis, par exemple, où ils mangent quelques œufs au plat avec du bacon comme quelqu’un qui boit un verre d’eau.

Mais quand même, il y a des petits déjeuners… et des petits déjeuners. La boulangerie industrielle, jus sucré, lait avec cacao (et sucre), ou céréales industrielles (jusqu’au sommet du sucre), ils ne sont pas l’option la plus saine.

Quel est le petit déjeuner parfait ? Selon la nutritionniste Dr Jennifer Stagg, qui a écrit des livres sur le sujet, Le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée, car il a pour fonction de nous faire démarrer. Mais c’est à nous de choisir un petit-déjeuner qui fait grossir, ou qui brûle des calories.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Un bon petit déjeuner nécessite des glucides pour démarrer la machine, explique dans The Healthy. C’est pourquoi les gens mangent des céréales sucrées, des œufs avec du bacon, etc.

Mais tous les glucides ne sont pas identiques. Il y a ceux qui augmentent rapidement le taux de sucre dans le sang, mais viennent ensuite le marasme, la faim au milieu de la matinée et l’envie de grignoter.

Vous devez prendre des glucides, mais riche en fibres rassasiantes et, en plus, ils brûlent des calories dans le processus.

Guide pour découvrir quelle échelle est la meilleure pour vous. Nous vous proposons un comparatif avec des échelles de différents modèles à des prix abordables.

Le Dr Stagg recommande flocons d’avoine pour le petit déjeuner. Ils contiennent des protéines et des fibres saines, et leur texture vous oblige à mâcher et à manger plus lentement, vous faisant vous sentir rassasié.

Vous pouvez ajouter à la farine d’avoine, en plus du lait, fruits frais, noix ou quinoa, pour fournir des nutriments et de la saveur.

Votre métabolisme convertit ces bons glucides en énergie, vous obligeant à travailler à pleine capacité tout en brûlant des calories. Alors C’est un petit déjeuner qui vous aide à perdre du poids.

“Les personnes qui mangent de bons glucides comme la farine d’avoine ont plus d’énergie, réduisent les envies de sucre, perdent plus de poids et ont même des selles plus régulières”, explique le Dr Stagg sur SheFinds.com.

C’est bon marché et facile à préparer. Oserez-vous l’essayer?