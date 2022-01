C’est le PC le plus rapide du monde… jusqu’à 100 km/h ! | La technologie

SEGA sait également fabriquer les PC les plus rapides au monde, bien que sur quatre roues.

Lors de l’achat d’un ordinateur, nous observons toujours certaines caractéristiques telles que le processeur, la quantité de mémoire et même la présence ou l’absence d’un système d’exploitation, et lorsque vous imaginez l’ordinateur le plus rapide du monde. vous ne vous attendriez pas à ce que ses performances soient mesurées en kilomètres par heure, comme il vient de se passer.

Ainsi cette collaboration entre Sega et ASRock aux côtés de G-Force et Masami Hirosaka, et pour célébrer les soldes d’hiver Steam, a surpris tout le monde avec l’ordinateur le plus rapide du monde, et nous ne parlons pas de son processeur, mais de la vitesse de pointe qu’il peut atteindre sur une piste de course, et ce n’est pas une blague.

Il s’agit d’une promotion à laquelle différents utilisateurs peuvent participer en suivant le tweet officiel, en faisant également du RT et en le commentant, certains gagnants qui seront annoncés vers le 5 janvier, mais uniquement pour les résidents du Japon.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un ordinateur monté sur une radiocommande et ne ménage aucune dépense. Cependant, cet ordinateur sur quatre roues a un Processeur Intel Core i9-12900K logé sur une carte Mini-ITX ASRock Z690M, ainsi que d’autres fonctionnalités telles que 32 Go de RAM double canal et un disque dur SSD de 2 To.

Voici ses caractéristiques :

Ils ne pouvaient pas manquer les titres SEGA pertinents inclus dans le PC capable d’atteindre 100 km / h, oui, sur un circuit de course. Et est-ce que SEGA sait faire bien plus que des jeux pour consoles ou de loisirs.

Bien que la conception ne soit pas très aérodynamique, peut-être pour protéger l’ordinateur contre tout type de capotage, la vérité est que nous sommes dans une promotion assez curieuse mais non adaptée à une utilisation sur des routes conventionnelles.