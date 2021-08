C’est le plan de Google pour devenir la plus grande plate-forme de jeu, Mac inclus | La technologie

Google veut devenir la plus grande plate-forme de jeu, mais son plan a été révélé en raison du procès entre Apple et Epic Games. Le document désormais consultable donne quelques précisions sur la manière dont elle souhaite s’emparer de l’industrie.

Le secteur du jeu vidéo est un gâteau très appétissant à manquer et les entreprises sont de plus en plus claires sur le fait que c’est là qu’elles veulent être. Au cours des dernières années, nous avons vu comment Amazon, Apple et Google parient sur ce type de contenu.

Le lancement de Stadia a donné des indices sur ce que les Mountain Viewers voulaient faire, mais beaucoup d’entre nous ont ignoré ce que cette décision pouvait signifier pour Google. Il n’est jamais trop tard pour connaître les plans et les schémas de la société Android.

Grâce au procès entre Apple et Epic Games ont été révélés une série de documents montrant le plan de Google dans cinq ans pour créer la plus grande plate-forme de jeu. Dans ce plan, ce qui peut être fait est une plate-forme multi-appareils.

Peu importe le système d’exploitation, en fait, Google aurait inclus des Mac Apple à ses appareils intelligents tels que Google Nest. Allez, on pourrait résumer que n’importe quel écran est bon pour pouvoir jouer selon Google.

Autre élément intéressant, pour jouer sur de grands écrans comme les téléviseurs, il faudrait avoir en tête la compatibilité avec les manettes Bluetooth. En fait, tout au long du PDF où se trouvent toutes ces informations, vous pouvez voir des prototypes de contrôles.

Sur la question du fonctionnement de la section jeux vidéo, le document explique que Google apporterait des jeux Android sur cette plate-forme. Ça oui, laisse la porte ouverte aux jeux de tout type de développeur ou d’entreprise.

Il n’y a pas beaucoup de détails à ce sujet, car ils devraient donner des noms de sociétés de jeux vidéo ou des titres spécifiques. Le plan de Google se concentre davantage sur le fait d’être une sorte de guide pour ce qu’ils veulent faire dans cinq ans.

Il est également intéressant de voir qu’il est question de proposer le contenu dans une sorte de pack afin de baisser le prix supposé. Le pack comprendrait d’autres services Google, cela pourrait être une bonne stratégie pour attirer des clients potentiels.