“C’est le plus beau jour de ma vie”, déclare Emile Smith Rowe, alors que Pierre-Emerick Aubameyang ne peut pas entendre la question du journaliste sur les supporters enthousiastes après la victoire d’Arsenal sur Tottenham

Un Emile Smith Rowe ravi a qualifié la victoire 3-1 d’Arsenal sur Tottenham comme le meilleur jour de sa vie.

Le joueur de 21 ans a présenté dimanche l’homme du match, marquant le premier but et assistant Pierre-Emerick Aubameyang à l’Emirates Stadium.

Arsenal était un vainqueur mérité le jour du derby

Et Smith Rowe et Aubameyang ont été au centre du succès d’Arsenal

Le résultat place les Gunners au-dessus des Spurs en Premier League et leur donne également le droit de se vanter dans le nord de Londres.

Mais c’est un match dont se souviendront Smith Rowe, qui a marqué son premier but contre les Spurs, et sa famille pendant quelques années.

Smith Rowe a déclaré à Sky Sports : « C’est probablement le plus beau jour de ma vie. J’ai toujours rêvé de cette journée pour marquer pour Arsenal contre Tottenham. Avec ma famille ici, c’est le meilleur sentiment qui soit.

Smith Rowe a été interviewé aux côtés d’Aubameyang, qui a dû demander au journaliste Geoff Shreeves de répéter sa question car il ne pouvait pas entendre à cause des fans jubilatoires d’Arsenal scandant son nom à proximité.

Ce fut un grand revirement pour Arsenal, qui était le dernier de la Premier League avant la pause internationale de septembre.

Ils sont maintenant dixièmes et, comme mentionné, ils sont au-dessus des Spurs, qui étaient en tête du classement après trois matchs.

La dernière défaite d’Arsenal a eu lieu à Manchester City en août et Aubameyang a mis en lumière comment l’humiliation 5-0 a conduit à un contraste dans la fortune des Gunners.

Lors de la victoire contre les Spurs, Aubameyang a déclaré: “Cela signifie tout, cela signifie le monde. On a tout donné pour les fans, ils nous ont poussés.

Aubameyang a rendu hommage à une célébration emblématique de Thierry Henry après avoir marqué son but

«Je ne peux pas le décrire, c’est un sentiment incroyable quand vous êtes un joueur. C’est vraiment incroyable d’avoir des fans comme ça.

Il a ajouté : « Nous sommes sur une bonne série de matchs maintenant. Après le match contre City, il était temps de discuter entre les joueurs et c’est ce que nous avons fait.

«Nous voulons aller de l’avant et gagner des matchs. C’était important pour nous de clarifier les choses et je pense que nous nous débrouillons bien et le feeling est très bon.

